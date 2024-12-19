Португалия19 декабря 2024, 18:35 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:41
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Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Бенфика – Насьонал
Матч 14-го тура чемпионат Португалии начнется в 19:00
19 декабря 2024, 18:35 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:41
372
0
В четверг, 19 декабря, состоится перенесенный матч 14-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Насьоналем» Фуншал.
Матч пройдет на Эштадиу да Мадейра в Фуншале. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевском времени.
Команды определились с составами. Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин начнет матч с первых минут.
После 13 сыгранных туров «Бенфика» занимает 3-е место в турнирной таблице, а хозяева идут на 13-й строчке.
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