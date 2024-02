Источник: Айнтрахт подпишет нападающего ПСЖ

Франкфуртский «Айнтрахт» вскоре подпишет нападающего «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 21-летнего футболиста состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Но после этого «Айнтрахт» будет обязан выкупить игрока.

Фабрицио Романо со ссылкой на Фабриса Хоукинса сообщает, что опция выкупа составляет 30 миллионов евро. Также парижане получат процент от будущей продажи Уго.

В этом сезоне Экитике провел лишь 1 матч за «ПСЖ», проведя на поле 8 минут. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

