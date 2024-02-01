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Германия
01 февраля 2024, 17:15 |
375
0

Источник: Айнтрахт подпишет нападающего ПСЖ

Уго Экитике продолжит карьеру в Бундеслиге

01 февраля 2024, 17:15 |
375
0
Источник: Айнтрахт подпишет нападающего ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Франкфуртский «Айнтрахт» вскоре подпишет нападающего «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 21-летнего футболиста состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Но после этого «Айнтрахт» будет обязан выкупить игрока.

Фабрицио Романо со ссылкой на Фабриса Хоукинса сообщает, что опция выкупа составляет 30 миллионов евро. Также парижане получат процент от будущей продажи Уго.

В этом сезоне Экитике провел лишь 1 матч за «ПСЖ», проведя на поле 8 минут. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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Уго Экитике Айнтрахт Франкфурт ПСЖ трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо аренда игрока
Источник Фабрицио Романо
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