Источник: Айнтрахт подпишет нападающего ПСЖ
Уго Экитике продолжит карьеру в Бундеслиге
Франкфуртский «Айнтрахт» вскоре подпишет нападающего «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, переход 21-летнего футболиста состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Но после этого «Айнтрахт» будет обязан выкупить игрока.
Фабрицио Романо со ссылкой на Фабриса Хоукинса сообщает, что опция выкупа составляет 30 миллионов евро. Также парижане получат процент от будущей продажи Уго.
В этом сезоне Экитике провел лишь 1 матч за «ПСЖ», проведя на поле 8 минут. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
🚨 Hugo Ekitike to Eintracht Frankfurt, here we go! Verbal agreement in place on loan with mandatory buy clause.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2024
The value of the clause is €30m plus sell-on included, as @FabriceHawkins has reported.
Ekitike, on his way to Germany. 🛫 pic.twitter.com/2gDTQOGAi5
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