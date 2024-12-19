Другие новости19 декабря 2024, 18:49 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:50
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ФОТО. Наслаждается отдыхом. Экс-тренер Ливерпуля отправился на курорт
Юрген Клопп в горах прокатился на лыжах
19 декабря 2024, 18:49 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:50
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Бывший тренер Ливерпуля» Юрген Клопп опубликовал несколько фотографий по зимнему курорту. Немецкий специалист наслаждается жизнью без работы.
В социальной сети Instagram Клопп продемонстрировал фотографии и видео, где он демонстрирует навыки катания на лыжах.
«Невероятный вид и прекрасно проведенное время», – написал Юрген.
Напомним, что уже с 1 января 2025 года специалист приступит к работе в «РЦ Зальцбург», где будет руководить футбольным направлением.
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