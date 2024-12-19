ФОТО. Наслаждается отдыхом. Экс-тренер Ливерпуля отправился на курорт

Бывший тренер Ливерпуля» Юрген Клопп опубликовал несколько фотографий по зимнему курорту. Немецкий специалист наслаждается жизнью без работы.

В социальной сети Instagram Клопп продемонстрировал фотографии и видео, где он демонстрирует навыки катания на лыжах.

«Невероятный вид и прекрасно проведенное время», – написал Юрген.

Напомним, что уже с 1 января 2025 года специалист приступит к работе в «РЦ Зальцбург», где будет руководить футбольным направлением.