Украина. Премьер лига16 мая 2022, 17:37 |
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Роберто Де ДЗЕРБИ: «У меня есть разрешение искать новую команду, но я жду»
Тренер пока не покидает «Шахтер»
16 мая 2022, 17:37 |
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Тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о том, что клуб разрешил ему поиск новой команды, но наставник пока ждет развития ситуации в Украине.
«Не знаю, что будет дальше. У меня есть разрешение искать новую команду, но я жду».
«Для меня было бы важно остаться в «Шахтере» еще на год, поработать с ребятами, которых война забрала из моих рук», - сказал Де Дзерби.
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Напевно, не густо з командами, які мають і бажання і фінансові можливості найняти цього "фахівця". З його амбіціями давай команду не нижче ЛЧ.
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