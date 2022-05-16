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  4. Роберто Де ДЗЕРБИ: «У меня есть разрешение искать новую команду, но я жду»
Украина. Премьер лига
16 мая 2022, 17:37 |
752
1

Роберто Де ДЗЕРБИ: «У меня есть разрешение искать новую команду, но я жду»

Тренер пока не покидает «Шахтер»

16 мая 2022, 17:37 |
752
1
Роберто Де ДЗЕРБИ: «У меня есть разрешение искать новую команду, но я жду»
EPA

Тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о том, что клуб разрешил ему поиск новой команды, но наставник пока ждет развития ситуации в Украине.

«Не знаю, что будет дальше. У меня есть разрешение искать новую команду, но я жду».

«Для меня было бы важно остаться в «Шахтере» еще на год, поработать с ребятами, которых война забрала из моих рук», - сказал Де Дзерби.

Ранее наставник успел попрощаться с командой.

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Источник Corriere dello Sport
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Serhii P.
Напевно, не густо з командами, які мають і бажання і фінансові можливості найняти цього "фахівця". З його амбіціями давай команду не нижче ЛЧ.
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