Роберто Де ДЗЕРБИ: «У меня есть разрешение искать новую команду, но я жду»

Тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о том, что клуб разрешил ему поиск новой команды, но наставник пока ждет развития ситуации в Украине.

«Не знаю, что будет дальше. У меня есть разрешение искать новую команду, но я жду».

«Для меня было бы важно остаться в «Шахтере» еще на год, поработать с ребятами, которых война забрала из моих рук», - сказал Де Дзерби.

Ранее наставник успел попрощаться с командой.