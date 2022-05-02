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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Возможно, это был мой последний день в Шахтере»

Наставник подтвердил вероятный уход из команды

  • 02.05.2022 16:20
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  • 2 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Возможно, это был мой последний день в Шахтере»
© shakhtar.com

Тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби после завершения благотворительного турне дал понять, что вскоре покинет команду, потому что у него не останется времени, чтобы найти новое место работы до старта сезона.

– Роберто, после заключительного матча благотворительного тура «Шахтера» было очень трогательное прощание с футболистами. Что у вас на душе?
– Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, может быть, это был мой последний день в качестве тренера «Шахтера». Я общался со всеми: с игроками, руководством клуба. Если чемпионат будет, то я хотел бы остаться здесь, а если случится наоборот и чемпионата не будет, то я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше. И в данный момент есть одна большая проблема – это время. Потому что чемпионаты сейчас заканчиваются и скоро начинается новый сезон. Именно время – это то, что заставляет меня больше всего беспокоиться о том, чтобы остаться.

– Тот факт, что «Шахтер» под вашим руководством в этом сезоне был признан победителем чемпионата, дает какие-то позитивные эмоции?
– На данный момент я абсолютно не думаю о том, что касается футбола, что касается спорта. Мое решение оставаться здесь, если чемпионат будет, не зависит от того, будет ли у нас возможность играть в еврокубках или будет ли у нас сильная команда, чтобы сразу выиграть. Для меня было очень важно, чтобы мы все вместе завершили этот период, потому что, если бы я покинул клуб сейчас, не мог бы завершить наш путь.

– Как думаете, какое будущее у «Шахтера»?
– У «Шахтера» есть одно большое счастье – это президент Ахметов. До тех пор, пока у него будет страсть к футболу и страсть к команде, пока он продолжит оставаться президентом «Шахтера», он будет делать еще много всего для клуба, и только война может остановить его.

– Вас хорошо приняли в Украине, вы сами об этом говорили. И сейчас вы тоже поддержали нашу страну. Что бы хотели сказать всем украинцам?
– В этот сложный момент я – вместе с Украиной и со всеми украинцами. Потому что мне нравится быть с хорошими людьми, у которых есть достоинство, смелость и гордость. Народ Украины очень многому меня научил. Я и мой тренерский штаб сейчас уезжаем, но, думаю, как люди мы стали лучше благодаря Украине.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
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    online
    Vladislav Pohily, 02.05.2022 16:39
    +2
    В принципі нічого дивного. Це наша війна, а вони тут просто заробітчани. Більшість з нас вчинили б так само, якби працюючи в Італії потрапили у подібну ситуацію. Луческо може й залишиться, у нього статків вистачає тай у його віці кудись переходити вже не актуально.
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    online
    Maks Maks, 02.05.2022 16:23
    0
    Вот и пролетел у Зебры год без зарплаты в Шахтере
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