Звезда ПСЖ игнорирует акции против дискриминации ЛГБТ: известна причина
Идрисса Гуйе придумывает себе болезни, чтобы избежать участия в отдельных поединках
Полузащитник французского ПСЖ и национальной сборной Сенегала Идрисса Гуйе игнорирует поединки, в рамках которых проводятся акции против дискриминации ЛГБТ-сообщества.
Чтобы избежать участия в данных матчах, 32-летний футболист придумывает себе болезни, что позволяет ему получить отгул от главного тренера Маурисио Почеттино.
В частности, Гуйе не сыграл в поединке 37-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (4:0). В том матче игровые номера на футболках ПСЖ были исполнены в цветах радуги.
Сообщается, что Идрисса регулярно игнорирует подобные матчи своей команды по религиозным убеждениям. Гуйе исповедует ислам, а в родном для него Сенегале однополые отношения караются смертной казнью.
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