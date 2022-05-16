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  4. Звезда ПСЖ игнорирует акции против дискриминации ЛГБТ: известна причина
Франция
16 мая 2022, 16:40 | Обновлено 16 мая 2022, 16:51
629
1

Звезда ПСЖ игнорирует акции против дискриминации ЛГБТ: известна причина

Идрисса Гуйе придумывает себе болезни, чтобы избежать участия в отдельных поединках

16 мая 2022, 16:40 | Обновлено 16 мая 2022, 16:51
629
1
Звезда ПСЖ игнорирует акции против дискриминации ЛГБТ: известна причина
Instagram. Идрисса Гуйе

Полузащитник французского ПСЖ и национальной сборной Сенегала Идрисса Гуйе игнорирует поединки, в рамках которых проводятся акции против дискриминации ЛГБТ-сообщества.

Чтобы избежать участия в данных матчах, 32-летний футболист придумывает себе болезни, что позволяет ему получить отгул от главного тренера Маурисио Почеттино.

В частности, Гуйе не сыграл в поединке 37-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (4:0). В том матче игровые номера на футболках ПСЖ были исполнены в цветах радуги.

Сообщается, что Идрисса регулярно игнорирует подобные матчи своей команды по религиозным убеждениям. Гуйе исповедует ислам, а в родном для него Сенегале однополые отношения караются смертной казнью.

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Идрисса Гуйе ПСЖ ЛГБТ
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Источник Daily Mail
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А яйиц нет прямо заявить!? Или любитель "сесть на два стула"? И нашим и вашим.
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