Звезда ПСЖ игнорирует акции против дискриминации ЛГБТ: известна причина

Полузащитник французского ПСЖ и национальной сборной Сенегала Идрисса Гуйе игнорирует поединки, в рамках которых проводятся акции против дискриминации ЛГБТ-сообщества.

Чтобы избежать участия в данных матчах, 32-летний футболист придумывает себе болезни, что позволяет ему получить отгул от главного тренера Маурисио Почеттино.

В частности, Гуйе не сыграл в поединке 37-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (4:0). В том матче игровые номера на футболках ПСЖ были исполнены в цветах радуги.

Сообщается, что Идрисса регулярно игнорирует подобные матчи своей команды по религиозным убеждениям. Гуйе исповедует ислам, а в родном для него Сенегале однополые отношения караются смертной казнью.