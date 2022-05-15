Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Месси сделал дубль за ПСЖ. Парижане разгромили Монпелье
Чемпионат Франции
Бордо
14.05.2022, FT 0 : 0
Лорьян
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
15 мая 2022, 05:40 | Обновлено 15 мая 2022, 06:07
173
0

ВИДЕО. Месси сделал дубль за ПСЖ. Парижане разгромили Монпелье

В чемпионате Франции состоялись матчи 37-го тура

15 мая 2022, 05:40 | Обновлено 15 мая 2022, 06:07
173
0
ВИДЕО. Месси сделал дубль за ПСЖ. Парижане разгромили Монпелье
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Монпелье» со счетом 4:0.

Дубль оформил Лионель Месси, один раз забил Анхель Ди Мария. Также отличился Килиан Мбаппе (с пенальти), который еще и отдал две голевые передачи.

Ранее «ПСЖ» уже обеспечил себе первое место, еще за несколько туров до конца чемпионата.

Лига 1. 37-й тур

Монпелье – ПСЖ – 0:4

Голы: Месси, 6 (0:1). Месси, 20 (0:2). Ди Мария, 26 (0:3). Мбаппе, 60, пенальти (0:4)

Бордо – Лорьян – 0:0

Лион – Нант – 3:2

Голы: Дембеле, 9 (1:0). Лукас Пакета, 78 (2:0). Мерлен, 81 (2:1). Тете, 85 (3:1). Сиприен, 90+2 (3:2)

Мец – Анже – 1:0

Гол: Ламкель Зе, 50 (1:0)

Монако – Брест – 4:2

Голы: Дюверн, 10 (0:1). Белаили, 23 (0:2). Бен-Йеддер, 44 - с пенальти (1:2). Бен-Йеддер, 51 (2:2). Бен-Йеддер, 54 (3:2). Фолланд, 70 (4:2)

Ренн – Марсель – 2:0

Голы: Буриго, 12 (1:0). Майер, 35 (2:0)

Ницца – Лилль – 1:3

Сент-Этьен – Реймс – 1:2

Страсбург – Клермон – 1:0

Труа – Ланс – 1:3

События матча

86’
Гидеон Менса (Бордо) получает красную карточку.
По теме:
ВИДЕО. Гол Тете принес победу Лиону над Нантом
ВИДЕО. Моуриньо теряет очки. Рома с 46 ударами не смогла обыграть Венецию
Эспаньол – Валенсия – 1:1. Видео голов и обзор матча
чемпионат Франции по футболу Лига 1 Лионель Месси Килиан Мбаппе Анхель Ди Мария ПСЖ видео голов и обзор Монпелье
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
Теннис | 14 мая 2022, 09:00 0
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»

Украинская теннисистка подробно рассказала о длительной паузе в выступлениях и своем возвращении

Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма
Футбол | 14 мая 2022, 16:35 5
Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма
Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма

Оцениваем наиболее реалистичные варианты для одного из лидеров сборной Украины

Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
Футбол | 14.05.2022, 21:35
Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
Челси – Ливерпуль – 0:0 (пен 5:6). Драма в серии пенальти. Видеообзор матча
Футбол | 15.05.2022, 00:23
Челси – Ливерпуль – 0:0 (пен 5:6). Драма в серии пенальти. Видеообзор матча
Челси – Ливерпуль – 0:0 (пен 5:6). Драма в серии пенальти. Видеообзор матча
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Футбол | 14.05.2022, 12:03
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»
Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»
13.05.2022, 01:58
Футбол
Пес из росгвардии перешел на сторону Украины и за месяц выучил все команды
Пес из росгвардии перешел на сторону Украины и за месяц выучил все команды
14.05.2022, 20:20 3
Война
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
13.05.2022, 17:50 14
Футбол
У Ярмоленко появился вариант с трудоустройством в Испании
У Ярмоленко появился вариант с трудоустройством в Испании
14.05.2022, 12:08 6
Футбол
Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину
Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину
14.05.2022, 03:19 1
Теннис
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
14.05.2022, 14:46
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
14.05.2022, 23:41 1
Хоккей
Все, что нужно знать о чемпионате мира по хоккею
Все, что нужно знать о чемпионате мира по хоккею
13.05.2022, 14:39 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем