ВИДЕО. Месси сделал дубль за ПСЖ. Парижане разгромили Монпелье

В матче 37-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Монпелье» со счетом 4:0.

Дубль оформил Лионель Месси, один раз забил Анхель Ди Мария. Также отличился Килиан Мбаппе (с пенальти), который еще и отдал две голевые передачи.

Ранее «ПСЖ» уже обеспечил себе первое место, еще за несколько туров до конца чемпионата.

Лига 1. 37-й тур

Монпелье – ПСЖ – 0:4

Голы: Месси, 6 (0:1). Месси, 20 (0:2). Ди Мария, 26 (0:3). Мбаппе, 60, пенальти (0:4)

Бордо – Лорьян – 0:0

Лион – Нант – 3:2

Голы: Дембеле, 9 (1:0). Лукас Пакета, 78 (2:0). Мерлен, 81 (2:1). Тете, 85 (3:1). Сиприен, 90+2 (3:2)

Мец – Анже – 1:0

Гол: Ламкель Зе, 50 (1:0)

Монако – Брест – 4:2

Голы: Дюверн, 10 (0:1). Белаили, 23 (0:2). Бен-Йеддер, 44 - с пенальти (1:2). Бен-Йеддер, 51 (2:2). Бен-Йеддер, 54 (3:2). Фолланд, 70 (4:2)

Ренн – Марсель – 2:0

Голы: Буриго, 12 (1:0). Майер, 35 (2:0)

Ницца – Лилль – 1:3

Сент-Этьен – Реймс – 1:2

Страсбург – Клермон – 1:0

Труа – Ланс – 1:3