Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Мадриде
26 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В матче второго раунда украинка сразится против Майяр Шериф из Египта (№71 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №7 после матча Александрова – Крюгер. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка ведет со счетом 2:1.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Лучией Бронцетти (№46 WTA) или Еленой Рыбакиной (№4 WTA).
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