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  4. Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 апреля 2024, 22:41 |
202
0

Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Мадриде

25 апреля 2024, 22:41 |
202
0
Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

26 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда украинка сразится против Майяр Шериф из Египта (№71 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №7 после матча Александрова – Крюгер. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка ведет со счетом 2:1.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Лучией Бронцетти (№46 WTA) или Еленой Рыбакиной (№4 WTA).

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WTA Мадрид смотреть онлайн Марта Костюк Майяр Шериф
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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