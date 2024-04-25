Марта Костюк – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда украинка сразится против Майяр Шериф из Египта (№71 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №7 после матча Александрова – Крюгер. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка ведет со счетом 2:1.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Лучией Бронцетти (№46 WTA) или Еленой Рыбакиной (№4 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА