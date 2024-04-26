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Италия
26 апреля 2024, 15:33 | Обновлено 26 апреля 2024, 15:34
397
0

Лукаку может продолжить карьеру в Турции

Интерес к форварду проявляет «Бешикташ»

26 апреля 2024, 15:33 | Обновлено 26 апреля 2024, 15:34
397
0
Лукаку может продолжить карьеру в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к форварду «Челси» Ромелу Лукаку, который проводит нынешний сезон на правах аренды в «Роме». Об этом сообщает турецкий журналист Бурхан Чан Терзи.

Бельгийский форвард требует от «Бешикташа» 7,5 миллиона евро в год зарплаты. С учетом имиджевых прав игрока сумма увеличится до 13 миллионов евро в год.

«Рома» хотела бы сохранить Лукаку, но вряд ли сможет себе это позволить. Выкуп итога и его зарплата за три года с учетом налогов будут стоить римскому клубу более 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 19 голов и 4 ассиста в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Источник: Челси вряд ли продаст Мудрика, но есть важное условие
Ромелу Лукаку Бешикташ Рома Рим Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Twitter
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