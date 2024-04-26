Лукаку может продолжить карьеру в Турции
Интерес к форварду проявляет «Бешикташ»
Турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к форварду «Челси» Ромелу Лукаку, который проводит нынешний сезон на правах аренды в «Роме». Об этом сообщает турецкий журналист Бурхан Чан Терзи.
Бельгийский форвард требует от «Бешикташа» 7,5 миллиона евро в год зарплаты. С учетом имиджевых прав игрока сумма увеличится до 13 миллионов евро в год.
«Рома» хотела бы сохранить Лукаку, но вряд ли сможет себе это позволить. Выкуп итога и его зарплата за три года с учетом налогов будут стоить римскому клубу более 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Лукаку 19 голов и 4 ассиста в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах.
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