Лукаку может продолжить карьеру в Турции

Турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к форварду «Челси» Ромелу Лукаку, который проводит нынешний сезон на правах аренды в «Роме». Об этом сообщает турецкий журналист Бурхан Чан Терзи.

Бельгийский форвард требует от «Бешикташа» 7,5 миллиона евро в год зарплаты. С учетом имиджевых прав игрока сумма увеличится до 13 миллионов евро в год.

«Рома» хотела бы сохранить Лукаку, но вряд ли сможет себе это позволить. Выкуп итога и его зарплата за три года с учетом налогов будут стоить римскому клубу более 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 19 голов и 4 ассиста в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах.