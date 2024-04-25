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WTA
25 апреля 2024, 22:33 | Обновлено 25 апреля 2024, 23:05
193
0

Ангелина Калинина – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Мадриде

25 апреля 2024, 22:33 | Обновлено 25 апреля 2024, 23:05
193
0
Ангелина Калинина – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

26 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда украинка сразится против Кэролайн Доулхайд из США (№56 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №8 после матча Андреева – Носкова. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Чжэн Циньвень (№8 WTA) или Юлией Путинцевой (№50 WTA).

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Ангелина Калинина Кэролайн Доулхайд WTA Мадрид смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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