Ангелина Калинина – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда украинка сразится против Кэролайн Доулхайд из США (№56 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №8 после матча Андреева – Носкова. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Чжэн Циньвень (№8 WTA) или Юлией Путинцевой (№50 WTA).

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