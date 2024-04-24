Зинченко против Мудрика, Ювентус вышел в финал, Лунин может перейти в МЮ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 апреля.

1. Зинченко вышел на замену. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс

Команда Артеты отпраздновала самую крупную победу в истории личных встреч

2. Ювентус стал первым финалистом Кубка Италии, с трудом пройдя Лацио

Бьянкочелести сумели отыграть гандикап в два мяча, но все решил Милик

3A. Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ

Украинский вратарь летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

3B. Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина

Андрей не согласился на продление контракта и может покинуть клуб

4. Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине

Бельгиец рассказал, что никуда не торопится

5A. Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины

Ожидается, что против «Реал Сосьедад» сыграет Кепа Аррисабалага

5B. Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов

Украинский вратарь летом может перейти в другую команду

6. Денис Бойко летом может перейти из Полесья в Карпаты

Опытный голкипер может сменить клуб в УПЛ

7A. Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?

В топ-3 также входят Серу Гирасси из «Штутгарта» и лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе

7B. Звездный клуб Аль-Хиляль сенсационно вылетел из Лиги чемпионов Азии

Аль-Айн, бывшая команда Сергея Реброва, сумела удержать гандикап в два мяча

8A. Цуренко проиграла на старте супертурнира в Мадриде

Александра Эала из Филиппин обыграла Лесю в трех сетах

8B. Четырехкратный чемпион мира сенсационно выбыл из ЧМ-2024 по снукеру

Марк Селби в первом же раунде проиграл Джо О'Коннору

9A, Киев-Баскет обыграл Мавп и стал бронзовым призером Суперлиги

Столичный клуб выиграл серию у черкасской команды

9B. Плей-офф Евролиги: фаворитизм Реала, равная пара и классика турнира

Анонс четвертьфиналов элитного еврокубка

10A. Клуб НХЛ переехал в Юту. Что случилось и какие перспективы новой команды

Аризона Койотис на этот момент прекратила существование

10B. Луческу на матче Динамо, Кривбасс в чемпионской гонке, победа Шахтера

Самые интересные события 25-го тура УПЛ