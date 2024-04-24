Зинченко против Мудрика, Ювентус вышел в финал, Лунин может перейти в МЮ
Главные новости за 23 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 апреля.
1. Зинченко вышел на замену. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Команда Артеты отпраздновала самую крупную победу в истории личных встреч
2. Ювентус стал первым финалистом Кубка Италии, с трудом пройдя Лацио
Бьянкочелести сумели отыграть гандикап в два мяча, но все решил Милик
3A. Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Украинский вратарь летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»
3B. Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Андрей не согласился на продление контракта и может покинуть клуб
4. Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Бельгиец рассказал, что никуда не торопится
5A. Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Ожидается, что против «Реал Сосьедад» сыграет Кепа Аррисабалага
5B. Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Украинский вратарь летом может перейти в другую команду
6. Денис Бойко летом может перейти из Полесья в Карпаты
Опытный голкипер может сменить клуб в УПЛ
7A. Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
В топ-3 также входят Серу Гирасси из «Штутгарта» и лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе
7B. Звездный клуб Аль-Хиляль сенсационно вылетел из Лиги чемпионов Азии
Аль-Айн, бывшая команда Сергея Реброва, сумела удержать гандикап в два мяча
8A. Цуренко проиграла на старте супертурнира в Мадриде
Александра Эала из Филиппин обыграла Лесю в трех сетах
8B. Четырехкратный чемпион мира сенсационно выбыл из ЧМ-2024 по снукеру
Марк Селби в первом же раунде проиграл Джо О'Коннору
9A, Киев-Баскет обыграл Мавп и стал бронзовым призером Суперлиги
Столичный клуб выиграл серию у черкасской команды
9B. Плей-офф Евролиги: фаворитизм Реала, равная пара и классика турнира
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10A. Клуб НХЛ переехал в Юту. Что случилось и какие перспективы новой команды
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10B. Луческу на матче Динамо, Кривбасс в чемпионской гонке, победа Шахтера
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