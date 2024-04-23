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  4. Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Испания
23 апреля 2024, 13:45 | Обновлено 23 апреля 2024, 14:01
4851
13

Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов

Украинский вратарь летом может перейти в другую команду

23 апреля 2024, 13:45 | Обновлено 23 апреля 2024, 14:01
4851
13
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации журналиста Эдуардо Инды, украинский вратарь пока сомневается продлевать ли контракт с испанским клубом, в украинца возникают сомнения из-за того, что после восстановления от травмы Тибо Куртуа он может снова стать дублером. Журналист отмечает, что агент Лунина Жорже Мендеш имеет три предложения по трансферу Лунина. Украинским стражем ворот заинтересованы «ПСЖ», «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, если Лунин примет решение не продлевать контракт, то «Реал» продаст его летом. Журналист сообщает, что «галактикос» могут получить за Лунина в 3-4 раза больше, чем они заплатили луганской «Заре» в 2018 году (8.5 миллиона евро).

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.

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Жорже Мендеш Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 трансферы ПСЖ Бавария Манчестер Юнайтед
Дмитро Олійник Источник: OK Diario
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Комментарии 13
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bzzzzz
Для карьеры лучше переходить. Это шанс стать полноценно основным вратарем. А то опять может стать тенью Куртуа.
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+2
LexХХХ
ПСЖ-ні, а от МЮ або Баварія, саме те, що треба.
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+2
Fanat
Нікуди він не перейде -100%,Реал-це його мрія. Всі ці чутки - робота агента для отримання хорошого контракту. Він буде в Мадриді. А Куртуа ще форму потрібно набрати. + Реал приймає участь в багатьох турнірах.... Грати будуть всі...
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0
Sheva19
МЮ это середняк АПЛ 
Ответить
0
Sheva19
ПСЖ и Юнайтед откидуй сразу .Баварию Андрюха иди 
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0
Умник
Бавария это 100% 1 номер
Ответить
0
Gargantua
у него сейчас репутация на много лучше чем его реальный уровень игры
подходящий момент выбить себе жирный контракт и спокойно сесть на банку после возвращения Куртуа
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0
nazarp
Складно. Часто футболістам не вдається повернутись до своєї топової форми після травми, тому є шанс після повернення Тібо Куртуа зберегти статус основного воротаря у топ клубі.
Але Баварія теж топ клуб, і Баварія буде активно награвати заміну Нойеру. Я б на місці Луніна дивився хто запропонує суттєво кращий контракт
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0
Nordenus
Главное чтобы ему дали гарантии, что он будет основным в другом клубе...
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0
AK.228
МЮ було б супер 
Ответить
-1
dimando560
Баварія виглядає найкращим варіантом
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-1
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McLay
Яка йому різниця в якому гранді сидіти на банці.🤓
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-6
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