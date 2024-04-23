Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации журналиста Эдуардо Инды, украинский вратарь пока сомневается продлевать ли контракт с испанским клубом, в украинца возникают сомнения из-за того, что после восстановления от травмы Тибо Куртуа он может снова стать дублером. Журналист отмечает, что агент Лунина Жорже Мендеш имеет три предложения по трансферу Лунина. Украинским стражем ворот заинтересованы «ПСЖ», «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, если Лунин примет решение не продлевать контракт, то «Реал» продаст его летом. Журналист сообщает, что «галактикос» могут получить за Лунина в 3-4 раза больше, чем они заплатили луганской «Заре» в 2018 году (8.5 миллиона евро).

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.