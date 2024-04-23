Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Ожидается, что против «Реал Сосьедад» сыграет Кепа Аррисабалага
26 апреля мадридский «Реал» сыграет матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу против «Реал Сосьедад».
По информации испанского издания AS, наставник «галактикос» Карло Анчелотти планирует ротацию состава в этом матче. Ожидается, что место в воротах команда, впервые с 21 января, займет испанский вратарь Кепа Аррисабалага. Отмечается, что Анчелотти готов отблагодарить испанского вратаря за его высокий профессионализм и помощь в серии послематчевых пенальти против «Манчестер Сити», дав возможность сыграть впервые за три месяца.
Ожидается, что Андрей Лунин вернется в стартовый состав «Реала» на полуфинальный поединок Лиги чемпионов против «Баварии».
Ранее сообщалось, что Кепа может продолжить карьеру в «Валенсии».
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