Луческу на матче Динамо, Кривбасс в чемпионской гонке, победа Шахтера

«Кривбасс» на выезде одолел «Черноморец» и остался в чемпионской гонке. А вот «Днепр-1» из нее выбыл – команда Юрия Максимова в который раз оступилась (в этот раз поделила очки с «Вересом»).

«Динамо» в присутствии на стадионе своего бывшего тренера Мирчи Луческу разгромило «Полесье». «Металлист 1925» снова не выиграл. Команда Виктора Скрипника сыграла вничью с «Оболонью». В последнем матче тура «Шахтер» обыграл «Зарю».

Угроза тура

Матч «Черноморец» – «Кривбасс» был под угрозой срыва. И виной тому – отнюдь не состояние команд или газона на одесском стадионе. А кацапы. Из-за постоянных рашистских обстрелов Одессы и постоянных сигналов воздушной тревоги были реальные опасения, что календарный поединок 25 тура на стадионе «Черноморец» не состоится. Но все в итоге завершилось благополучно. Игра состоялась: гости, пропустив первыми, добыли волевую победу, продолжив, по словам Вернидуба, бороться за самые высокие места в чемпионате.

Фейр-плей тура

Решающий мяч в поединке «Черноморец» – «Кривбасс» гости забили после весьма неоднозначной ситуации. Игрок «Черноморца» Бадибанга столкнулся в своей штрафной площади с одноклубником Салюком. После столкновения Владимир оставался на газоне. Однако этот факт не помешал гостям продолжить игру. И не только продолжить, но и забить мяч. Отличился Бандейра. Вроде бы все по правилам сделал в том эпизоде «Кривбасс», но не покидает ощущение, что гости поступили не совсем по-мужски.

Радость тура

На 87-й минуте футболисты «Колоса» забили второй гол в ворота «Ворсклы», на что полтавская команда не смогла ответить и раз. Практически все игроки ковалевской команды в том моменте побежали к скамье для запасных. Поздравлять с победой своего тренера Ярослава Вишняка. По всей видимости, после этой победы – первой в последних семи поединках – вопрос о смене наставника в «Колосе» не будет таким актуальным, как был. Вишняк может вздохнуть с облегчением.

ФК Колос

Ошибки тура

«Верес» забил в игре против «Днепра-1» после грубейшей ошибки соперника. Причем, что показательно, ошибся не какой-то робкий новичок, а капитан. Сваток на ровном месте отдал мяч точно в ноги сопернику. Дальше соперник (Яго) отпасовал на Дахновского, и тот в касание пробил в дальний угол.

Сразу два привоза было зафиксировано и в матче «Александрия» – ЛНЗ. И обе погрешности – на совести александрийских легионеров. Сначала Кампуш на ровном месте отпасовал на оппонента, и Наумец этим подарком воспользовался по максимуму. А затем пришел черед грубо ошибаться Беззере, который точной передачей вывел игрока соперников (Эйнела) на свидание с голкипером. Соперник такой идеальный шанс отличиться не упустил.

Болельщики тура

На матч «Динамо» – «Полесье» пожаловал бывший наставник динамовцев Мирча Луческу, который покинул тренерский мостик «бело-синих» в ноябре прошлого года. Румынский тренер наблюдал за игрой из ВИП-ложи стадиона. Вместе с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым и экс-капитаном «Динамо» Олегом Лужным. Приход Луческу на стадион оказался на удачу: его бывшие подопечные одержали уверенную победу 3:0.

Цифра тура

Игра против «Полесья» для голкипера «Динамо» Георгия Бущана стала юбилейной – сотой, проведенной в чемпионатах страны. И в половине из этих поединков Бущану удавалось сберечь свои ворота в неприкосновенности. По показателю «сухих» матчей в «Динамо» он вышел на второе место. А впереди – нынешний наставник «бело-синих» Александр Шовковский.

Память тура

Перед матчем «Динамо» – «Полесье» игроки команд почтили память фанов столичного клуба, которые погибли на войне с Россией. Игроки развернули баннер с надписью: «Вечная слава героям Украины» и 47-ю фото погибших героев.

ФК Динамо

Откровение тура

После разгромного поражения от «Динамо» исполняющий обязанности главного тренера «Полесья» Сергей Шищенко признал справедливость результата: «Могу сказать только одно: сегодня на поле была лишь одна команда – «Динамо». У нас сегодня практически ничего не получалось в атаке, а в обороне было очень много ошибок. «Динамо» было агрессивней, в их исполнении был очень хороший контроль мяча, хорошее взаимопонимание. К такой игре мы оказались неготовыми».

Голкипер тура

Героем матча «Минай» – «Рух» стал голкипер закарпатской команды Кемкин. Александр совершил минимум пять блестящих сейвов. Если бы не уверенная игра стража ворот «Миная», особенно на последних минутах игры, то «Рух» точно добыл бы победу. Но Кемкин был сильно против.

Тенденция тура

«Металлист 1925» снова не выиграл. Снова – это уже 13 раз подряд в сезоне. Тем самым харьковчане обновили антирекорд клуба по числу матчей без побед. В этот раз харьковчане не обыграли «Оболонь» – своего прямого конкурента в борьбе за выживание. Виктор Скрипник во главе «1925-х» до сих пор не выигрывает.

Гол тура

Роскошный мяч в ворота «Металлиста 1925» забил полузащитник «Оболони» Черненко. В дебюте поединка Руслану удался дальний и сильный, а главное точный удар с правого фланга в ближний верхний угол ворот. Кипер харьковчан Мозиль оказался бессилен в этой ситуации.

Характер тура

Так получилось, что «Шахтер» играл с «Зарей» дважды за последние четыре дня. Сначала команды провели пропущенный поединок 10 тура, и вот завершали программу 25 игрового дня. В обоих случаях дончане одержали победы. Непростые победы. В этот раз подопечным Пушича пришлось отыгрываться после того, как в начале второго тайма Антюху удалось пробить Ризныка. Но «горнякам» удалось не только сравнять счет, но и вырвать победу. В середине второго тайма Эгиналду восстановил статус-кво, а за три минуты до конца основного времени Сикан забил победный мяч.

Замены тура

На 57-й минуте матча «Шахтер» – «Заря» главный тренер «горняков» Марино Пушич произвел две замены, которые в итоге сыграли ключевую роль. Вместо Шведа и Невертона на поле появились Кевин и Сикан. Этим двоим судилось перевернуть игру. Сначала Кевин ассистировал на Эгиналду, который ударом головой сравнял счет. А затем тот же Кевин отдал результативную передачу на Сикана, который снова-таки головой забил победный мяч.

Символическая сборная тура