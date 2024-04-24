Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина из Реала
По последним слухам, Андрей не согласился на продление контракта и может покинуть клуб
23 апреля появилась информация о том, что 25-летний украинский голкипер Андрей Лунин отклонил предложение руководства мадридского футбольного клуба «Реал» о продлении контракта.
Как сообщает испанское издание DefensaCentral, которое специализируется на новостях о «сливочных», президент столичного коллектива Испании Флорентино Перес готов продать Лунина за 40 миллионов евро.
На Андрея, интересы которого сейчас представляет экс-агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш, претендуют как минимум три европейских гранда: «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «ПСЖ».
Действующее соглашение Лунина с «Реалом» рассчитано до лета 2025 года. Tramsfermarkt оценивает контракт украинца в 16 миллионов евро.
Андрей в этом сезоне провел за королевский клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.
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