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  4. Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина из Реала
Испания
24 апреля 2024, 02:46 |
371
0

Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина из Реала

По последним слухам, Андрей не согласился на продление контракта и может покинуть клуб

24 апреля 2024, 02:46 |
371
0
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

23 апреля появилась информация о том, что 25-летний украинский голкипер Андрей Лунин отклонил предложение руководства мадридского футбольного клуба «Реал» о продлении контракта.

Как сообщает испанское издание DefensaCentral, которое специализируется на новостях о «сливочных», президент столичного коллектива Испании Флорентино Перес готов продать Лунина за 40 миллионов евро.

На Андрея, интересы которого сейчас представляет экс-агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш, претендуют как минимум три европейских гранда: «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «ПСЖ».

Действующее соглашение Лунина с «Реалом» рассчитано до лета 2025 года. Tramsfermarkt оценивает контракт украинца в 16 миллионов евро.

Андрей в этом сезоне провел за королевский клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

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Андрей Лунин продление контракта трансферы трансферы Ла Лиги Флорентино Перес Реал Мадрид
Даниил Агарков Источник: DefensaCentral
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