Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина из Реала

23 апреля появилась информация о том, что 25-летний украинский голкипер Андрей Лунин отклонил предложение руководства мадридского футбольного клуба «Реал» о продлении контракта.

Как сообщает испанское издание DefensaCentral, которое специализируется на новостях о «сливочных», президент столичного коллектива Испании Флорентино Перес готов продать Лунина за 40 миллионов евро.

На Андрея, интересы которого сейчас представляет экс-агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш, претендуют как минимум три европейских гранда: «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «ПСЖ».

Действующее соглашение Лунина с «Реалом» рассчитано до лета 2025 года. Tramsfermarkt оценивает контракт украинца в 16 миллионов евро.

Андрей в этом сезоне провел за королевский клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.