Бойко летом может перейти из Полесья в Карпаты

Как стало известно Sport.ua, львовские «Карпаты заинтересованы в услугах 36-летнего голкипера «Полесья» Дениса Бойко.

Наставник львов Мирон Маркевич хочет усилить позицию голкипера опытным вратарем для выступлений в УПЛ, потому что прекрасно знает игровые возможности Бойко, ведь они работали вместе в «Днепре».

Контракт Бойко с «Полесьем» действует до конца сезона. После смены тренера Денис потерял место в стартовом составе. Спортивный директор «Полесья» Дарио Друди не видит перспектив дальнейшего сотрудничества с Бойко. Если вратарь не подпишет новый контракт с «Полесьем», то первым кандидатом на него будут «Карпаты».

Денис Бойко является воспитанником Динамо. Играл за Оболонь, Кривбасс, Днепр, Бешикташ, Малагу, Динамо и Полесье. В текущем сезоне Денис провел 21 матч в УПЛ, в котором пропустил 19 голов.