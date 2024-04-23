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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 23:35 | Обновлено 23 апреля 2024, 23:43
853
0

Бойко летом может перейти из Полесья в Карпаты

Опытный голкипер может сменить клуб в УПЛ

23 апреля 2024, 23:35 | Обновлено 23 апреля 2024, 23:43
853
0
Бойко летом может перейти из Полесья в Карпаты
ФК Полесье Житомир. Денис Бойко

Как стало известно Sport.ua, львовские «Карпаты заинтересованы в услугах 36-летнего голкипера «Полесья» Дениса Бойко.

Наставник львов Мирон Маркевич хочет усилить позицию голкипера опытным вратарем для выступлений в УПЛ, потому что прекрасно знает игровые возможности Бойко, ведь они работали вместе в «Днепре».

Контракт Бойко с «Полесьем» действует до конца сезона. После смены тренера Денис потерял место в стартовом составе. Спортивный директор «Полесья» Дарио Друди не видит перспектив дальнейшего сотрудничества с Бойко. Если вратарь не подпишет новый контракт с «Полесьем», то первым кандидатом на него будут «Карпаты».

Денис Бойко является воспитанником Динамо. Играл за Оболонь, Кривбасс, Днепр, Бешикташ, Малагу, Динамо и Полесье. В текущем сезоне Денис провел 21 матч в УПЛ, в котором пропустил 19 голов.

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Денис Бойко Мирон Маркевич Дарио Друди трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир Карпаты Львов
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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