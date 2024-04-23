Звездный клуб Аль-Хиляль сенсационно вылетел из Лиги чемпионов Азии на стадии полуфинала.

Аль-Айн из ОАЭ, бывшая команда коуча Сергея Реброва и форварда Андрея Ярмоленко, сумел удержать гандикап в два мяча, полученный после первого матча (4:2).

Хотя во втором поединке выиграл Аль-Хиляль (2:1), в финал турнира по сумме двух матчей вышел Аль-Айн.

Соперником в финале будет победитель Восточного региона – Йокогама Маринос из Японии или Ульсан Хюндай из Южной Кореи (первая игра – 0:1, ответный поединок – 24 апреля).

Лига чемпионов Азии. 1/2 финала

Ответный матч, 23 апреля

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 2:1 (первый матч – 2:4)

Голы: Рубен Невеш, 4 (пен), Салим Аль-Давсари, 51– Эрик, 12