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Саудовская Аравия
17 апреля 2024, 21:29 | Обновлено 17 апреля 2024, 21:30
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0

Рекордная серия прервана. Экс-клуб Реброва обыграл Аль-Хиляль в ЛЧ Азии

Первый матч 1/2 финала завершился со счетом 4:2 в пользу «Аль-Айна»

17 апреля 2024, 21:29 | Обновлено 17 апреля 2024, 21:30
502
0
Рекордная серия прервана. Экс-клуб Реброва обыграл Аль-Хиляль в ЛЧ Азии
ФК Аль-Айн

17 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии между командами «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу эмиратского клуба.

Хет-триком в этом поединке в составе хозяев оформил Суфиане Рахими (6, 26 (пен.), 38 (пен.), а еще один мяч забил Каку на 56-й минуте (пен.)

У гостей голами отметились Малком (49) и Салим аль-Давсари (78).

У «Аль‑Хиляля» был винстрик из 34 поединков подряд до матча с «Аль-Айном», что являлось рекордной победной серией в истории футбола.

Интересно, что игра между этими двумя коллективами должна была состояться вчера, 16 апреля, но из-за сильных дождей в городе Дубай, которые привели к наводнению, она была перенесена.

Ответный поединок состоится 23 апреля в Эр-Рияде. Победитель противостояния в финале сыграет либо против Ульсан Хюндай, либо проти Йокогама Маринос.

В прошлом сезоне «Аль-Айн» тренировал ныне главный коуч сборной Украины Сергей Ребров. Также в составе эмиратской команды выступал Андрей Ярмоленко.

Лига чемпионов Азии. 1/2 финала

Первый матч. 17 апреля

Аль-Айн – Аль-Хиляль – 4:2

Голы: Рахими, 6, 26 (пен.), 38 (пен.), Каку, 56 (пен.) – Малком, 49, аль-Давсари, 78

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Аль-Айн Аль-Хиляль Лига чемпионов Азии рекорд пенальти хет-трик Салим Аль-Давсари Малком
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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