Рекордная серия прервана. Экс-клуб Реброва обыграл Аль-Хиляль в ЛЧ Азии
Первый матч 1/2 финала завершился со счетом 4:2 в пользу «Аль-Айна»
17 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии между командами «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу эмиратского клуба.
Хет-триком в этом поединке в составе хозяев оформил Суфиане Рахими (6, 26 (пен.), 38 (пен.), а еще один мяч забил Каку на 56-й минуте (пен.)
У гостей голами отметились Малком (49) и Салим аль-Давсари (78).
У «Аль‑Хиляля» был винстрик из 34 поединков подряд до матча с «Аль-Айном», что являлось рекордной победной серией в истории футбола.
Интересно, что игра между этими двумя коллективами должна была состояться вчера, 16 апреля, но из-за сильных дождей в городе Дубай, которые привели к наводнению, она была перенесена.
Ответный поединок состоится 23 апреля в Эр-Рияде. Победитель противостояния в финале сыграет либо против Ульсан Хюндай, либо проти Йокогама Маринос.
В прошлом сезоне «Аль-Айн» тренировал ныне главный коуч сборной Украины Сергей Ребров. Также в составе эмиратской команды выступал Андрей Ярмоленко.
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала
Первый матч. 17 апреля
Аль-Айн – Аль-Хиляль – 4:2
Голы: Рахими, 6, 26 (пен.), 38 (пен.), Каку, 56 (пен.) – Малком, 49, аль-Давсари, 78
Final Whistle, @alainfcae 4 and Al Hilal 2 #alainclub pic.twitter.com/SGdr7FaYot— Al Ain FC (@alainfcae_en) April 17, 2024
The end of the first (away) leg of Asian Champions League semifinal 🔚#AINvHIL ⚽️#AlHilal pic.twitter.com/EFBhYiB5wk— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) April 17, 2024
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