Неожиданная помощь. Команду Малиновского спас румынский бизнесмен

Итальянский клуб «Дженоа» в ближайшее время сменит владельца. Грифонов приобретет румынский бизнесмен Ден Шуку, президент бухарестского «Рапида».

Сообщается, что он сразу же покроет долги в 40 миллионов евро, которые образовались во время правления компании 777 Partners. Именно они в свое время пригласили тренером Андрея Шевченко.

Сейчас у «Дженоа» есть проблемы не только с финансами, но и с результатами: команда Руслана Малиновского идет 13-й в двух очках над зоной вылета.

Украинский хавбек из-за серьезной травмы играть не может, но вскоре должен вернуться на поле.