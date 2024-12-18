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Италия
18 декабря 2024, 18:10 |
632
0

Неожиданная помощь. Команду Малиновского спас румынский бизнесмен

Клуб Дженоа снова сменит владельца

18 декабря 2024, 18:10 |
632
0
Неожиданная помощь. Команду Малиновского спас румынский бизнесмен
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Итальянский клуб «Дженоа» в ближайшее время сменит владельца. Грифонов приобретет румынский бизнесмен Ден Шуку, президент бухарестского «Рапида».

Сообщается, что он сразу же покроет долги в 40 миллионов евро, которые образовались во время правления компании 777 Partners. Именно они в свое время пригласили тренером Андрея Шевченко.

Сейчас у «Дженоа» есть проблемы не только с финансами, но и с результатами: команда Руслана Малиновского идет 13-й в двух очках над зоной вылета.

Украинский хавбек из-за серьезной травмы играть не может, но вскоре должен вернуться на поле.

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Дженоа Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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