Дубай тонет. Аль-Айн и Аль-Хиляль в ЛЧ Азии не сыграли. Что случилось?

Первый матч 1/2 финала азиатской Лиги чемпионов между командами «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) 16 апреля не состоялся.

Игра, которая должна была пройти 16 апреля, перенесена из-за наводнения в ОАЭ.

Встречу теперь планируют провести 17 апреля в 19:00, ответный матч должен пройти 23 апреля в 21:00.

Мощные ливни накрыли ОАЭ. Местная инфраструктура не рассчитана на серьезные дожди, из-за чего основные магистрали и улицы города Дубай ушли под воду.

Некоторые улицы стали огромными пруды из-за отсутствия ливневого дренажа. Из-за сильного ветра и затопления взлетно-посадочной полосы остановил работу международный аэропорт Дубая.

Школы в ОАЭ были закрыты накануне шторма, а государственные служащие в основном работают удаленно. На улицах многое брошенных машин, которые оказались частично под водой. В городе подтоплены первые этажи и подвалы многих домов и строений.

It's Dubai, roads are flooded.....malls are flooded.. Hotels are flooded....



Everybody is helpless in front of nature.... So next time think before mocking your own country after natural calamities.... pic.twitter.com/BpuGqtuxxe — Mr Sinha (Modi's family) (@MrSinha_) April 16, 2024