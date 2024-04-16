Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубай тонет. Аль-Айн и Аль-Хиляль в ЛЧ Азии не сыграли. Что случилось?
Саудовская Аравия
16 апреля 2024, 22:31 | Обновлено 16 апреля 2024, 22:40
596
0

Дубай тонет. Аль-Айн и Аль-Хиляль в ЛЧ Азии не сыграли. Что случилось?

Игра перенесена с 16 на 17 апреля из-за наводнения в ОАЭ

16 апреля 2024, 22:31 | Обновлено 16 апреля 2024, 22:40
596
0
Дубай тонет. Аль-Айн и Аль-Хиляль в ЛЧ Азии не сыграли. Что случилось?
Twitter

Первый матч 1/2 финала азиатской Лиги чемпионов между командами «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) 16 апреля не состоялся.

Игра, которая должна была пройти 16 апреля, перенесена из-за наводнения в ОАЭ.

Встречу теперь планируют провести 17 апреля в 19:00, ответный матч должен пройти 23 апреля в 21:00.

Мощные ливни накрыли ОАЭ. Местная инфраструктура не рассчитана на серьезные дожди, из-за чего основные магистрали и улицы города Дубай ушли под воду.

Некоторые улицы стали огромными пруды из-за отсутствия ливневого дренажа. Из-за сильного ветра и затопления взлетно-посадочной полосы остановил работу международный аэропорт Дубая.

Школы в ОАЭ были закрыты накануне шторма, а государственные служащие в основном работают удаленно. На улицах многое брошенных машин, которые оказались частично под водой. В городе подтоплены первые этажи и подвалы многих домов и строений.

По теме:
ВИДЕО. Болельщик отхлестал кнутом одноклубника Бензема после матча
Аль-Хиляль обыграл Аль-Иттихад и завоевал Суперкубок Саудовской Аравии
Официально подтверждены дата и время начала матча между Динамо и Вересом
Лига чемпионов Азии погода (дождь, снег) Аль-Айн Аль-Хиляль перенос матчей
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
Футбол | 16 апреля 2024, 12:17 0
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да

Анатолий Трубин сделал предложение возлюбленной

У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
Футбол | 16 апреля 2024, 00:35 2
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ

«Челси» разгромил «Эвертон» со счетом 6:0

Обновлен предполагаемый посев в еврокубках. Куда попадут Шахтер и Динамо?
Футбол | 16.04.2024, 18:30
Обновлен предполагаемый посев в еврокубках. Куда попадут Шахтер и Динамо?
Обновлен предполагаемый посев в еврокубках. Куда попадут Шахтер и Динамо?
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Футбол | 16.04.2024, 10:16
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Остались в Киеве за счет Динамо. Как Минай готовится к матчу УПЛ
Футбол | 16.04.2024, 21:19
Остались в Киеве за счет Динамо. Как Минай готовится к матчу УПЛ
Остались в Киеве за счет Динамо. Как Минай готовится к матчу УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
16.04.2024, 08:01 4
Футбол
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
14.04.2024, 19:41 8
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
15.04.2024, 07:05 23
Футбол
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
15.04.2024, 08:00 44
Футбол
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
14.04.2024, 20:55 3
Футбол
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
15.04.2024, 23:59 25
Футбол
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
15.04.2024, 07:00 9
Теннис
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
14.04.2024, 21:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем