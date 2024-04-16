Дубай тонет. Аль-Айн и Аль-Хиляль в ЛЧ Азии не сыграли. Что случилось?
Игра перенесена с 16 на 17 апреля из-за наводнения в ОАЭ
Первый матч 1/2 финала азиатской Лиги чемпионов между командами «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) 16 апреля не состоялся.
Игра, которая должна была пройти 16 апреля, перенесена из-за наводнения в ОАЭ.
Встречу теперь планируют провести 17 апреля в 19:00, ответный матч должен пройти 23 апреля в 21:00.
Мощные ливни накрыли ОАЭ. Местная инфраструктура не рассчитана на серьезные дожди, из-за чего основные магистрали и улицы города Дубай ушли под воду.
Некоторые улицы стали огромными пруды из-за отсутствия ливневого дренажа. Из-за сильного ветра и затопления взлетно-посадочной полосы остановил работу международный аэропорт Дубая.
Школы в ОАЭ были закрыты накануне шторма, а государственные служащие в основном работают удаленно. На улицах многое брошенных машин, которые оказались частично под водой. В городе подтоплены первые этажи и подвалы многих домов и строений.
It's Dubai, roads are flooded.....malls are flooded.. Hotels are flooded....— Mr Sinha (Modi's family) (@MrSinha_) April 16, 2024
Everybody is helpless in front of nature.... So next time think before mocking your own country after natural calamities.... pic.twitter.com/BpuGqtuxxe
🔥🚨DEVELOPING: Dubai underwater, Influencers are stranded in their Rolls Royces in flooded roads as skies turn black in apocalyptic scenes as storm hits region.— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) April 16, 2024
More than 4.7ins (120mm) of rain has already fallen today - the typical yearly average in the city - with more… pic.twitter.com/HhtOOBi0l6
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