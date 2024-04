Дубай тонет. Аль-Айн и Аль-Хиляль в ЛЧ Азии не сыграли. Что случилось?

Первый матч 1/2 финала азиатской Лиги чемпионов между командами «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) 16 апреля не состоялся.

Игра, которая должна была пройти 16 апреля, перенесена из-за наводнения в ОАЭ.

Встречу теперь планируют провести 17 апреля в 19:00, ответный матч должен пройти 23 апреля в 21:00.

Мощные ливни накрыли ОАЭ. Местная инфраструктура не рассчитана на серьезные дожди, из-за чего основные магистрали и улицы города Дубай ушли под воду.

Некоторые улицы стали огромными пруды из-за отсутствия ливневого дренажа. Из-за сильного ветра и затопления взлетно-посадочной полосы остановил работу международный аэропорт Дубая.

Школы в ОАЭ были закрыты накануне шторма, а государственные служащие в основном работают удаленно. На улицах многое брошенных машин, которые оказались частично под водой. В городе подтоплены первые этажи и подвалы многих домов и строений.

It's Dubai, roads are flooded.....malls are flooded.. Hotels are flooded.... Everybody is helpless in front of nature.... So next time think before mocking your own country after natural calamities.... pic.twitter.com/BpuGqtuxxe

🔥🚨DEVELOPING: Dubai underwater, Influencers are stranded in their Rolls Royces in flooded roads as skies turn black in apocalyptic scenes as storm hits region.



More than 4.7ins (120mm) of rain has already fallen today - the typical yearly average in the city - with more… pic.twitter.com/HhtOOBi0l6