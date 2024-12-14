Украина. Премьер лига14 декабря 2024, 15:26 | Обновлено 14 декабря 2024, 15:30
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Матч Кривбасс – Карпаты начнется на полчаса позже
Из-за воздушной тревоги команды не смогут вовремя выйти на поле
14 декабря 2024, 15:26 | Обновлено 14 декабря 2024, 15:30
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14 декабря состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Карпаты» (Львов).
Команды сыграют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало встречи планировалось на 15:30 по киевскому времени, однако из-за воздушной тревоги команды выйдут на поле на полчаса позже – в 16:00.
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