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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 15:26 | Обновлено 14 декабря 2024, 15:30
517
0

Матч Кривбасс – Карпаты начнется на полчаса позже

Из-за воздушной тревоги команды не смогут вовремя выйти на поле

14 декабря 2024, 15:26 | Обновлено 14 декабря 2024, 15:30
517
0
Матч Кривбасс – Карпаты начнется на полчаса позже
УПЛ

14 декабря состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Карпаты» (Львов).

Команды сыграют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало встречи планировалось на 15:30 по киевскому времени, однако из-за воздушной тревоги команды выйдут на поле на полчаса позже – в 16:00.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Кривбасс - Карпаты воздушная тревога
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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