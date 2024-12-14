Матч Кривбасс – Карпаты начнется на полчаса позже

14 декабря состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Карпаты» (Львов).

Команды сыграют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

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Начало встречи планировалось на 15:30 по киевскому времени, однако из-за воздушной тревоги команды выйдут на поле на полчаса позже – в 16:00.