Доверяет ли Раньери Довбику? Стали известны составы Ромы и Сампдории

18 декабря в Италии состоится матч 1/8 финала Кубка Италии между «Ромой» и «Сампдорией».

Поединок начнется в 22:00 на «Стадио Олимпико».

Украинский форвард Артем Довбик выйдет на игру в стартовом составе.

Представитель Серии В, «Сампдория», уже выбила из розыгрыша Кубка «Дженоа», за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

«Рома»: Райан, Челик, Ндика, Эрмосо, Салемакерс, Писили, Паредес, Анжелино, Залевски, Балданзи, Довбик.

«Сампдория»: Висмара, Венути, Мейленстен, Вуликич, Вероли, Виейра, Йепес, Акинсанмиро, Борини, Леонарди, Педрола.