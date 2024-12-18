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Италия
18 декабря 2024, 21:25 | Обновлено 18 декабря 2024, 22:11
1331
0

Доверяет ли Раньери Довбику? Стали известны составы Ромы и Сампдории

Команды встречаются в 1/8 финала Кубка Италии

18 декабря 2024, 21:25 | Обновлено 18 декабря 2024, 22:11
1331
0
Доверяет ли Раньери Довбику? Стали известны составы Ромы и Сампдории
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря в Италии состоится матч 1/8 финала Кубка Италии между «Ромой» и «Сампдорией».

Поединок начнется в 22:00 на «Стадио Олимпико».

Украинский форвард Артем Довбик выйдет на игру в стартовом составе.

Представитель Серии В, «Сампдория», уже выбила из розыгрыша Кубка «Дженоа», за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

«Рома»: Райан, Челик, Ндика, Эрмосо, Салемакерс, Писили, Паредес, Анжелино, Залевски, Балданзи, Довбик.

«Сампдория»: Висмара, Венути, Мейленстен, Вуликич, Вероли, Виейра, Йепес, Акинсанмиро, Борини, Леонарди, Педрола.

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Кубок Италии по футболу стартовые составы Рома Рим Сампдория Артем Довбик Рома - Сампдория Клаудио Раньери
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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