Доверяет ли Раньери Довбику? Стали известны составы Ромы и Сампдории
Команды встречаются в 1/8 финала Кубка Италии
18 декабря в Италии состоится матч 1/8 финала Кубка Италии между «Ромой» и «Сампдорией».
Поединок начнется в 22:00 на «Стадио Олимпико».
Украинский форвард Артем Довбик выйдет на игру в стартовом составе.
Представитель Серии В, «Сампдория», уже выбила из розыгрыша Кубка «Дженоа», за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.
«Рома»: Райан, Челик, Ндика, Эрмосо, Салемакерс, Писили, Паредес, Анжелино, Залевски, Балданзи, Довбик.
«Сампдория»: Висмара, Венути, Мейленстен, Вуликич, Вероли, Виейра, Йепес, Акинсанмиро, Борини, Леонарди, Педрола.
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