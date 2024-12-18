Планы на зиму. Левый Берег распрощается с тремя футболистами
Клуб покинут Дмитрий Фастов, Александр Дударенко и Руслан Непейпиев
Клуб УПЛ «Левый Берег» из Киева определился с планами на зимнее межсезонье.
Команда Виталия Первака соберется 14 января и проведет до 28 января первый втягивающий сбор в своем тренировочном комплексе в столице.
Затем Левый Берег отправится в Турцию, где будет тренироваться до возобновления чемпионата, сообщает ТаТоТаке.
Весной за клуб не будут играть вратарь Дмитрий Фастов, защитник Александр Дударенко и нападающий Руслан Непейпиев, который вернется из аренды во львовский Рух.
Клуб Левый Берег пошел на зимнюю паузу на 13 месте, набрав 16 очков.
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