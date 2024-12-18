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Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 20:41 | Обновлено 18 декабря 2024, 20:48
744
0

Планы на зиму. Левый Берег распрощается с тремя футболистами

Клуб покинут Дмитрий Фастов, Александр Дударенко и Руслан Непейпиев

18 декабря 2024, 20:41 | Обновлено 18 декабря 2024, 20:48
744
0
Планы на зиму. Левый Берег распрощается с тремя футболистами
ФК Левый Берег

Клуб УПЛ «Левый Берег» из Киева определился с планами на зимнее межсезонье.

Команда Виталия Первака соберется 14 января и проведет до 28 января первый втягивающий сбор в своем тренировочном комплексе в столице.

Затем Левый Берег отправится в Турцию, где будет тренироваться до возобновления чемпионата, сообщает ТаТоТаке.

Весной за клуб не будут играть вратарь Дмитрий Фастов, защитник Александр Дударенко и нападающий Руслан Непейпиев, который вернется из аренды во львовский Рух.

Клуб Левый Берег пошел на зимнюю паузу на 13 месте, набрав 16 очков.

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Левый Берег Киев трансферы трансферы УПЛ Виталий Первак Дмитрий Фастов Александр Дударенко Руслан Непейпиев расторжение контракта Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке Рух Львов
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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