Планы на зиму. Левый Берег распрощается с тремя футболистами

Клуб УПЛ «Левый Берег» из Киева определился с планами на зимнее межсезонье.

Команда Виталия Первака соберется 14 января и проведет до 28 января первый втягивающий сбор в своем тренировочном комплексе в столице.

Затем Левый Берег отправится в Турцию, где будет тренироваться до возобновления чемпионата, сообщает ТаТоТаке.

Весной за клуб не будут играть вратарь Дмитрий Фастов, защитник Александр Дударенко и нападающий Руслан Непейпиев, который вернется из аренды во львовский Рух.

Клуб Левый Берег пошел на зимнюю паузу на 13 месте, набрав 16 очков.