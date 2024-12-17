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  4. Челси ни при чем? Известно, после какого матча Мудрик провалил допинг-тест
Лига наций
17 декабря 2024, 12:50 | Обновлено 17 декабря 2024, 13:50
6243
13

Челси ни при чем? Известно, после какого матча Мудрик провалил допинг-тест

Скандальная история началась после игры за сборную Украины в ноябре

17 декабря 2024, 12:50 | Обновлено 17 декабря 2024, 13:50
6243
13
Челси ни при чем? Известно, после какого матча Мудрик провалил допинг-тест
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, история берет свое начало в ноябре, а не в октябре, как сообщалось ранее. При этом отмечается, что провальный допинг-тест был сделан не после матча «Челси», а после одного из поединков национальной сборной Украины. Это означает, что Мудрик был под действием допинга либо в игре с Грузией (1:1), либо в игре с Албанией (2:1).

Также источник подтверждает, что в организме футболиста был найден именно мельдоний.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: The Athletic
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Комментарии 13
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serhiy
Ще тільки бракувало очок збірній позбутися через буратіно !
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+3
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mini.f
Обалдеть новости... Если это правда, то становятся ясными некоторые победы нашей сборной. Мерзко как-то от этого... Победа любой ценой?
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0
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Sandrik85
Мудрик здєлал свойо дєло, Мудрик может уходіть
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0
Олександр
Давно зрозуміло що мудрик дебільний 
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0
New Zealander
После игры с Грузией, прямо там в Грузии он встречался со своей росийской подружкой. Она ему и подкинула мельдоний 
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0
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Harun Bakircioğlu
Кто у нас там врач в сборной? Вот так и отпускай игроков, чтоб какие-то коновалы там таблетки перепутали.
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0
GloryUkraine
Якщо так, то це ще далеко не кінець історії. Будуть заяви і від грузинів і від албанців. Не думаю, що чогось вони доб'ються, але шуму нароблять.
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0
Hungarian 4 sticks🤣
Теперь всё ясно😜 шляпарен очко пидр из дыр очки, на лица у него написано, что он крысёныш☝️ футбол очку десят очку хотел на долго себе оставить
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-4
Александр Шевченко
Это было и так понятно, такое возможно только в сборной кардинал Дермака, эта команда Дермака и его кума Сироженьки ничего общего со сборной Украины не имеет. 
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-7
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