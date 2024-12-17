Челси ни при чем? Известно, после какого матча Мудрик провалил допинг-тест

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, история берет свое начало в ноябре, а не в октябре, как сообщалось ранее. При этом отмечается, что провальный допинг-тест был сделан не после матча «Челси», а после одного из поединков национальной сборной Украины. Это означает, что Мудрик был под действием допинга либо в игре с Грузией (1:1), либо в игре с Албанией (2:1).

Также источник подтверждает, что в организме футболиста был найден именно мельдоний.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.