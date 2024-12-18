Выйдет ли на поле Ярмолюк? Стали известны составы Ньюкасла и Брентфорда

В четвертьфинальном матче Кубка английской лиги встретятся «Ньюкасл» и «Брентфорд».

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут. Главные тренеры команд объявили стартовые составы.

«Ньюкасл»: Дубравка, Берн, Холл, Гордон, Гимараэс, Жоэлинтон, Ливраменто, Мерфи, Тонали, Шер, Исак

«Брентфорд»: Флеккен, Аер, ван дер Берг, Висса, Карвальо, Льюис-Поттер, Ми, Пиннок, Шаде, Янельт, Ярмолюк