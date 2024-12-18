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Англия
18 декабря 2024, 21:05 | Обновлено 18 декабря 2024, 21:34
706
0

Выйдет ли на поле Ярмолюк? Стали известны составы Ньюкасла и Брентфорда

Команды встречаются в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги

18 декабря 2024, 21:05 | Обновлено 18 декабря 2024, 21:34
706
0
Выйдет ли на поле Ярмолюк? Стали известны составы Ньюкасла и Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинальном матче Кубка английской лиги встретятся «Ньюкасл» и «Брентфорд».

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут. Главные тренеры команд объявили стартовые составы.

«Ньюкасл»: Дубравка, Берн, Холл, Гордон, Гимараэс, Жоэлинтон, Ливраменто, Мерфи, Тонали, Шер, Исак

«Брентфорд»: Флеккен, Аер, ван дер Берг, Висса, Карвальо, Льюис-Поттер, Ми, Пиннок, Шаде, Янельт, Ярмолюк

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Ньюкасл Брентфорд Егор Ярмолюк стартовые составы Кубок английской лиги по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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