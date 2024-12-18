Спортивный юрист: «Правила нацелены на наказание. Мудрику будет сложно»

Британский спортивный юрист Джибриэль Трамбо считает, что Михаилу Мудрику будет сложно полностью избежать наказания, даже если будет доказано, что запрещенное вещество попало в организм случайно.

«Антидопинговые правила очень жесткие и нацелены на наказание, поэтому будет тяжело. Спортсмены полностью отвечают за вещества, которые у них нашли. И не имеет значения, принимали они их специально или все вышло случайно. Если нашли запрещенные вещества, то все, это уже нарушение. Ты можешь только сократить наказание, если докажешь, что все получилось из-за твоей ошибки».

«В целом, защититься полностью невозможно. Думаю, «Челси» продолжит защищать и поддерживать Мудрика и сделает все, чтобы сократить дисквалификацию», – сказал Джибриэль Трамбо.