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Англия
18 декабря 2024, 18:28 | Обновлено 18 декабря 2024, 18:31
1270
4

Спортивный юрист: «Правила нацелены на наказание. Мудрику будет сложно»

Украинец вряд ли избежит дисквалификации

18 декабря 2024, 18:28 | Обновлено 18 декабря 2024, 18:31
1270
4
Спортивный юрист: «Правила нацелены на наказание. Мудрику будет сложно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Британский спортивный юрист Джибриэль Трамбо считает, что Михаилу Мудрику будет сложно полностью избежать наказания, даже если будет доказано, что запрещенное вещество попало в организм случайно.

«Антидопинговые правила очень жесткие и нацелены на наказание, поэтому будет тяжело. Спортсмены полностью отвечают за вещества, которые у них нашли. И не имеет значения, принимали они их специально или все вышло случайно. Если нашли запрещенные вещества, то все, это уже нарушение. Ты можешь только сократить наказание, если докажешь, что все получилось из-за твоей ошибки».

«В целом, защититься полностью невозможно. Думаю, «Челси» продолжит защищать и поддерживать Мудрика и сделает все, чтобы сократить дисквалификацию», – сказал Джибриэль Трамбо.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 4
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valerafan1
Не завжди покарання дуже значні. Приклади Сіннера, Свьонтек наводять на думки що є шанси.
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