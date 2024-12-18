Спортивный юрист: «Правила нацелены на наказание. Мудрику будет сложно»
Украинец вряд ли избежит дисквалификации
Британский спортивный юрист Джибриэль Трамбо считает, что Михаилу Мудрику будет сложно полностью избежать наказания, даже если будет доказано, что запрещенное вещество попало в организм случайно.
«Антидопинговые правила очень жесткие и нацелены на наказание, поэтому будет тяжело. Спортсмены полностью отвечают за вещества, которые у них нашли. И не имеет значения, принимали они их специально или все вышло случайно. Если нашли запрещенные вещества, то все, это уже нарушение. Ты можешь только сократить наказание, если докажешь, что все получилось из-за твоей ошибки».
«В целом, защититься полностью невозможно. Думаю, «Челси» продолжит защищать и поддерживать Мудрика и сделает все, чтобы сократить дисквалификацию», – сказал Джибриэль Трамбо.
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