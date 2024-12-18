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Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 20:55 | Обновлено 18 декабря 2024, 21:08
98
1

Голкипер Оболони: «Во втором круге надо исправлять ошибки первого»

Назарий Федоривский доволен, что команде удалось победить «Рух»

18 декабря 2024, 20:55 | Обновлено 18 декабря 2024, 21:08
98
1
Голкипер Оболони: «Во втором круге надо исправлять ошибки первого»
ФК Оболонь. Назарий Федоривский

Голкипер киевской «Оболони» Назарий Федоривский вспомнил победу над «Рухом» (3:1) и поделился планами на зимний период.

«После матча первого круга у нас остался осадок, ведь команда не должна была проигрывать со счетом 0:4. Тогда был результат не по игре, поэтому мы хотели взять реванш.

В матче, который мы выиграли, нам помогли несколько аспектов. Мы очень хорошо подготовились к этой игре, разбирали соперника. Но можно сказать, что без фортуны здесь не обошлось, ведь у «Руха» также были моменты.

Главный тренер Сергей Шищенко смог подобрать правильные слова, и эта победа придала нам больше уверенности.

Сейчас идем в отпуск с хорошим настроением. Отдохнем и снова к работе. Во втором круге надо исправлять ошибки первого», - рассказал Федоривский.

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Источник: скаутом Металлиста 1925 стал экс-игрок сборной Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Назарий Федоривский
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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WildeKater
Хотілося б. В умовах коли всі кому не ліньки грають в Києві було б не погано, щоб та грало більше команд що хоч мають до нього відношення. 
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