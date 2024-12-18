Голкипер Оболони: «Во втором круге надо исправлять ошибки первого»

Голкипер киевской «Оболони» Назарий Федоривский вспомнил победу над «Рухом» (3:1) и поделился планами на зимний период.

«После матча первого круга у нас остался осадок, ведь команда не должна была проигрывать со счетом 0:4. Тогда был результат не по игре, поэтому мы хотели взять реванш.

В матче, который мы выиграли, нам помогли несколько аспектов. Мы очень хорошо подготовились к этой игре, разбирали соперника. Но можно сказать, что без фортуны здесь не обошлось, ведь у «Руха» также были моменты.

Главный тренер Сергей Шищенко смог подобрать правильные слова, и эта победа придала нам больше уверенности.

Сейчас идем в отпуск с хорошим настроением. Отдохнем и снова к работе. Во втором круге надо исправлять ошибки первого», - рассказал Федоривский.