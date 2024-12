Как там Зинченко? Назван стартовый состав Арсенала на игру с Кристал Пэлас

18 декабря в 21:30 состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25.

Арсенал и Кристал Пэлас в Лондоне на Эмирейтс сыграют поединок за выход в полуфинал.

Украинский защитник Александр Зинченко пропустит матч Кубка лиги из-за мышечной контузии.

Коуч канониров Микель Артета назвал стартовый состав Арсенала на матч Кубка английской лиги.

Названы стартовые составы Арсенала и Кристал Пэлас

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Tierney in at left-back

©️ Jorginho skippers the side

⚡️ Sterling on the wing



Let's book our semi-final spot, Gunners 👊