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Англия
19 февраля 2025, 20:13 |
1314
0

Один из лидеров АПЛ нацелился на трансфер игрока Реала за большие деньги

Эндрик заинтересовал «Арсенал»

19 февраля 2025, 20:13 |
1314
0
Один из лидеров АПЛ нацелился на трансфер игрока Реала за большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

18-летний бразильский нападающий «Реала» Эндрик может покинуть мадридский клуб следующим летом.

По информации испанских СМИ, к бразильцу большой интерес проявляет лондонский «Арсенал». Следующим летом «канониры» приложат максимум усилий, чтобы приобрести Эндрика. Лондонцы готовы предложить «Реалу» 60 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уровне Эндрик отыграл 22 матчей, забил два гола и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато привлекает внимание мадридского «Реала».

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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