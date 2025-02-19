Один из лидеров АПЛ нацелился на трансфер игрока Реала за большие деньги
Эндрик заинтересовал «Арсенал»
18-летний бразильский нападающий «Реала» Эндрик может покинуть мадридский клуб следующим летом.
По информации испанских СМИ, к бразильцу большой интерес проявляет лондонский «Арсенал». Следующим летом «канониры» приложат максимум усилий, чтобы приобрести Эндрика. Лондонцы готовы предложить «Реалу» 60 миллионов евро.
В этом сезоне на клубном уровне Эндрик отыграл 22 матчей, забил два гола и отдал один ассист.
Ранее сообщалось, что нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато привлекает внимание мадридского «Реала».
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