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  4. Это начало конца для Мудрика в Челси: журналист – о будущем Михаила
Англия
18 декабря 2024, 20:30 |
694
1

Это начало конца для Мудрика в Челси: журналист – о будущем Михаила

Журналист сайта Goal.com крайне пессимистичен в своем прогнозе

18 декабря 2024, 20:30 |
694
1
Это начало конца для Мудрика в Челси: журналист – о будущем Михаила
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

У Михаила Мудрика нет будущего в «Челси» при любом раскладе, считает журналист Goal.com Кришан Дэвис.

«Катастрофическая дисквалификация Михаила Мудрика за употребление допинга стала началом конца карьеры нападающего «Челси»», – такой длинный заголовок использует автор в своём материале.

«Челси» будет вынужден разорвать контракт с украинцем, такого мнения придерживается Дэвис.

В качестве прецендента он использует кейс Поля Погба – последний громкий случай употребления допинга в топ-футболе.

«Будет интересно посмотреть, как долго «Челси» будет сохранять свою якобы позицию «поддержки», потому что это вряд ли тот игрок, который неотъемлемо соответствует их планам», – пишет журналист.

Далее он вспоминает сумму трансфера, которая, по его данным, составляет 109 млн долларов, и упоминает не самую лучшую статистику за 2 года пребывания Мудрика в клубе: 19 голов в 73 матчах (40 выходов в стартовом составе).

«Прибытие Педру Нету и Джейдона Санчо летом понизили Мудрика в командной иерархии», – продолжает Кришан.

«Таким образом, не было бы ничего удивительного, если бы эта несвоевременная ситуация означала конец работы Мудрика у его нынешних работодателей, как это произошло с Погба, когда его контракт с «Ювентусом» был расторгнут.

Клуб уже рассматривал возможность сократить свои потери за счет значительных инвестиций, которые он сделал в 2023 году.

Даже если Михаил отбудет лишь минимальную дисквалификацию на несколько месяцев, «Челси» ожидает ещё одного топ-таланта летом на фланги атаки, когда удивительный Эстевао Виллиан прибудет из «Палмейраса», и любые дальнейшие расходы в трансферное окно могут превратить Мудрика в воспоминание болельщиков «Челси».

Одна вещь, которая, надеюсь, сыграет в пользу нападающего, это его возраст; украинцу пока лишь 23, и каким бы ни был исход его допингового дела, у него есть время, чтобы восстановить свою карьеру. Но это почти наверняка не будет на «Стэмфорд Бридж»», – завершил свои размышления журналист Goal.com Кришан Дэвис.

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Михаил Мудрик Челси допинг скандал мельдоний Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Goal.com
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TolsTIyELF
Да пофиг на Челси, главное чтобы дисквал был небольшой. 
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