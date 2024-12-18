Это начало конца для Мудрика в Челси: журналист – о будущем Михаила
Журналист сайта Goal.com крайне пессимистичен в своем прогнозе
У Михаила Мудрика нет будущего в «Челси» при любом раскладе, считает журналист Goal.com Кришан Дэвис.
«Катастрофическая дисквалификация Михаила Мудрика за употребление допинга стала началом конца карьеры нападающего «Челси»», – такой длинный заголовок использует автор в своём материале.
«Челси» будет вынужден разорвать контракт с украинцем, такого мнения придерживается Дэвис.
В качестве прецендента он использует кейс Поля Погба – последний громкий случай употребления допинга в топ-футболе.
«Будет интересно посмотреть, как долго «Челси» будет сохранять свою якобы позицию «поддержки», потому что это вряд ли тот игрок, который неотъемлемо соответствует их планам», – пишет журналист.
Далее он вспоминает сумму трансфера, которая, по его данным, составляет 109 млн долларов, и упоминает не самую лучшую статистику за 2 года пребывания Мудрика в клубе: 19 голов в 73 матчах (40 выходов в стартовом составе).
«Прибытие Педру Нету и Джейдона Санчо летом понизили Мудрика в командной иерархии», – продолжает Кришан.
«Таким образом, не было бы ничего удивительного, если бы эта несвоевременная ситуация означала конец работы Мудрика у его нынешних работодателей, как это произошло с Погба, когда его контракт с «Ювентусом» был расторгнут.
Клуб уже рассматривал возможность сократить свои потери за счет значительных инвестиций, которые он сделал в 2023 году.
Даже если Михаил отбудет лишь минимальную дисквалификацию на несколько месяцев, «Челси» ожидает ещё одного топ-таланта летом на фланги атаки, когда удивительный Эстевао Виллиан прибудет из «Палмейраса», и любые дальнейшие расходы в трансферное окно могут превратить Мудрика в воспоминание болельщиков «Челси».
Одна вещь, которая, надеюсь, сыграет в пользу нападающего, это его возраст; украинцу пока лишь 23, и каким бы ни был исход его допингового дела, у него есть время, чтобы восстановить свою карьеру. Но это почти наверняка не будет на «Стэмфорд Бридж»», – завершил свои размышления журналист Goal.com Кришан Дэвис.
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