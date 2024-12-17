Другие новости17 декабря 2024, 20:54 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:05
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Бразилец получил награду FIFA Fair Play Award за честную игру
Тиаго Майя спас жизнь пожилой женщине во время наводнения
17 декабря 2024, 20:54 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:05
216
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Вечером 17 декабря в Дохе, столице Катара, состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.
Награду FIFA Fair Play Award за честную игру получил Тиаго Майя (Бразилия).
Бразилец проявил героизм во время борьбы с последствиями наводнения в мае и спас жизнь пожилой женщине.
The FIFA Fair Play Award goes to Thiago Maia. 👏#TheBest— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024
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