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17 декабря 2024, 20:54 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:05
216
0

Бразилец получил награду FIFA Fair Play Award за честную игру

Тиаго Майя спас жизнь пожилой женщине во время наводнения

17 декабря 2024, 20:54 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:05
216
0
Бразилец получил награду FIFA Fair Play Award за честную игру
FIFA. Тиаго Майя

Вечером 17 декабря в Дохе, столице Катара, состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Награду FIFA Fair Play Award за честную игру получил Тиаго Майя (Бразилия).

Бразилец проявил героизм во время борьбы с последствиями наводнения в мае и спас жизнь пожилой женщине.

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фейр-плей награды ФИФА наводнение
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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