Бразилец получил награду FIFA Fair Play Award за честную игру

Вечером 17 декабря в Дохе, столице Катара, состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Награду FIFA Fair Play Award за честную игру получил Тиаго Майя (Бразилия).

Бразилец проявил героизм во время борьбы с последствиями наводнения в мае и спас жизнь пожилой женщине.

The FIFA Fair Play Award goes to Thiago Maia. 👏#TheBest