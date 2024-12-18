Будет ли играть Лунин? Стали известны составы Реала и Пачуки

18 декабря на «Лусаил Айконик» состоится финальный матч Межконтинентального кубка ФИФА, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Пачукой». Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Тренеры команд определились с основными составами. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет игру на скамейке запасных.

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес, Чуамени, Рюдигер, Фран Гарсия, Вальверде, Камавинга, Родриго, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

Запасные: Лунин, Гонсалес, Модрич, Гюлер, Эндрик, Вальехо, Себальос, Браим, Юссеф, Асенсио, Лоренцо.

«Пачука»: Морено, Родригес, Баррето, Микольта, Гонсалес, Монтиэль, Педраса, Баутиста, Идрисси, Деосса, Рондон

Запасные: Агуайо, Берланга, Эулогио, Салдивар, Шрем, Асевес, Бастон, Гонсалес А., Гонсалес О., Домингес, Эрнандес, Кабраль, Мена, Санчес, Хиль