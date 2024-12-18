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18 декабря 2024, 19:01 |
513
0

ФОТО. Эскорт-сайт хочет подписать Поль Погба. Сумасшедшее предложение

Как насчет поиграть в Бразилии, Поль?

18 декабря 2024, 19:01 |
513
0
ФОТО. Эскорт-сайт хочет подписать Поль Погба. Сумасшедшее предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Экс-полузащитник «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба получил удивительное предложение.

Эксорт-сайт «Fatal Model» хочет подписать 31-летнего футболиста в бразильский чемпионат.

Для этого директор эскорт-агенства Нина Саг связалась с «Коринтианс» – «Fatal Model» готовы платить 500 000 фунтов стерлингов клубу (в месяц), чтобы те оплачивали услуги Поля Погба.

«Этот шаг является частью стратегии «Fatal Model» по расширению своего бренда в бразильском футболе и установлению партнерских отношений с известными клубами. Однако, несмотря на предложение, «Коринтианс» еще не подтвердил подписание Погбы, и переговоры продолжаются», – сообщается на сайте Goal.com.

Напомним, что Погба разрешено вернуться в профессиональный футбол с марта 2025 года – на этот момент его 18-месячная дисквалификация за употребление допинга завершится.

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Артем Діхтяренко Источник: Goal.com
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