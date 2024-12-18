ФОТО. Эскорт-сайт хочет подписать Поль Погба. Сумасшедшее предложение

Экс-полузащитник «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба получил удивительное предложение.

Эксорт-сайт «Fatal Model» хочет подписать 31-летнего футболиста в бразильский чемпионат.

Для этого директор эскорт-агенства Нина Саг связалась с «Коринтианс» – «Fatal Model» готовы платить 500 000 фунтов стерлингов клубу (в месяц), чтобы те оплачивали услуги Поля Погба.

«Этот шаг является частью стратегии «Fatal Model» по расширению своего бренда в бразильском футболе и установлению партнерских отношений с известными клубами. Однако, несмотря на предложение, «Коринтианс» еще не подтвердил подписание Погбы, и переговоры продолжаются», – сообщается на сайте Goal.com.

Напомним, что Погба разрешено вернуться в профессиональный футбол с марта 2025 года – на этот момент его 18-месячная дисквалификация за употребление допинга завершится.