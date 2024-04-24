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24 апреля 2024, 06:25 | Обновлено 24 апреля 2024, 06:31
1853
0

Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?

В топ-3 также входят Серу Гирасси из «Штутгарта» и лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе

24 апреля 2024, 06:25 | Обновлено 24 апреля 2024, 06:31
1853
0
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) с большим отрывом является английский бомбардир Гарри Кейн из «Баварии», который забил 33 гола (66 очков для рейтинга).

Вторым идет Серу Гирасси из «Штутгарта» (25 мячей, 50 очков). Лидер французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе расположился на 3-й позиции (24 гола, 48 очков), опережая Лаутаро Мартинеса из «Интера» (23 мяча, 46 очков).

Норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд (обладатель Золотой бутсы прошлого сезона) забил 20 голов (40 очков) и делит 6–7 места.

Украинский форвард Артем Довбик из «Жироны» делит 12–15 места, забив 18 мячей (36 очков).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2023/24. Положение на 24 апреля 2024 года

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Золотая бутса Штутгарт Жирона Интер Милан Бавария Манчестер Сити Гарри Кейн Артем Довбик Килиан Мбаппе выбор редакции ПСЖ Лаутаро Мартинес Эрлинг Холанд Серу Гирасси
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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