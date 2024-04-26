ITF26 апреля 2024, 15:08 | Обновлено 26 апреля 2024, 15:19
328
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Стародубцева пробилась в полуфинал 100-тысясника ITF в Португалии
Юлия разобралась с пятой сеяной
26 апреля 2024, 15:08 | Обновлено 26 апреля 2024, 15:19
328
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) продолжила побеждать на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).
В матче 1/4 финала первая сеяная украинка переиграла пятую сеяную Эллу Зайдель из Германии (№152 WTA).
Оэйраш. 1/4 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Элла Зайдель (Германия) – 6:3, 6:1
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Стародубцева сразится против третьей сеяной хорватки Яны Фетт (№150 WTA).
Также Юлия ранее вышла в парный полуфинал в Оэйраше.
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Завтра Фетт, яка сьогодні не без складнощів у другому сеті, але також швидко розібралася з румункою Баре. Фетт колись ходила в подаючих надії, але так з тими надіями й залишилася. Тим не менш гравчиня дуже досвідчена.
І ще приємна новина: Олійникова вийшла до півфіналу в Італії.