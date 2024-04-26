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  4. Стародубцева пробилась в полуфинал 100-тысясника ITF в Португалии
ITF
26 апреля 2024, 15:08 | Обновлено 26 апреля 2024, 15:19
328
1

Стародубцева пробилась в полуфинал 100-тысясника ITF в Португалии

Юлия разобралась с пятой сеяной

26 апреля 2024, 15:08 | Обновлено 26 апреля 2024, 15:19
328
1
Стародубцева пробилась в полуфинал 100-тысясника ITF в Португалии
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) продолжила побеждать на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В матче 1/4 финала первая сеяная украинка переиграла пятую сеяную Эллу Зайдель из Германии (№152 WTA).

Оэйраш. 1/4 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Элла Зайдель (Германия) – 6:3, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Стародубцева сразится против третьей сеяной хорватки Яны Фетт (№150 WTA).

Также Юлия ранее вышла в парный полуфинал в Оэйраше.

По теме:
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смотреть онлайн ITF Оэйраш Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Sashamar
Головне -  як невимушено це було зроблено. 
Завтра Фетт, яка сьогодні не без складнощів у другому сеті, але також швидко розібралася з румункою Баре. Фетт  колись ходила в подаючих надії, але так з тими надіями й залишилася. Тим не менш гравчиня дуже досвідчена.
І ще приємна новина: Олійникова вийшла до півфіналу в Італії.
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