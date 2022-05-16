Цуренко стартовала с разгромной победы в квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) успешно начала борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В первом раунде отбора украинка, посеянная под 14-м номером, разобралась с Эмилианой Аранхо из Колумбии (№244 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Эмилиана Аранхо (Колумбия) – 6:0, 6:1

Леся в двенадцатый раз в карьере выиграла матч, отдав не более одного гейма сопернице.

В следующем раунде Цуренко сыграет против Су Чжен Чан (№156 WTA) или Сары Эррани (№160 WTA).