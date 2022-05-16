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  4. Цуренко стартовала с разгромной победы в квалификации Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
16 мая 2022, 18:20 | Обновлено 16 мая 2022, 18:28
842
4

Цуренко стартовала с разгромной победы в квалификации Ролан Гаррос

Леся не оставила шансов сопернице из Колумбии

16 мая 2022, 18:20 | Обновлено 16 мая 2022, 18:28
842
4
Цуренко стартовала с разгромной победы в квалификации Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) успешно начала борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
В первом раунде отбора украинка, посеянная под 14-м номером, разобралась с Эмилианой Аранхо из Колумбии (№244 WTA). 

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Эмилиана Аранхо (Колумбия) – 6:0, 6:1

Леся в двенадцатый раз в карьере выиграла матч, отдав не более одного гейма сопернице.

В следующем раунде Цуренко сыграет против Су Чжен Чан (№156 WTA) или Сары Эррани (№160 WTA).

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець..но довго лі протримается без травм
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+2
Spectra
Соперница, хоть и грунтовичка, но Леси противостоять не смогла. Дальше финалистка РГ, будет интересно.
Ответить
+1
Александр Науменко
Та то таке.
Ответить
0
Володимир Коваленко
You are our hope !
Ответить
0
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