Цуренко стартовала с разгромной победы в квалификации Ролан Гаррос
Леся не оставила шансов сопернице из Колумбии
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) успешно начала борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом раунде отбора украинка, посеянная под 14-м номером, разобралась с Эмилианой Аранхо из Колумбии (№244 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Эмилиана Аранхо (Колумбия) – 6:0, 6:1
Леся в двенадцатый раз в карьере выиграла матч, отдав не более одного гейма сопернице.
В следующем раунде Цуренко сыграет против Су Чжен Чан (№156 WTA) или Сары Эррани (№160 WTA).
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