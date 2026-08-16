Свентек после трофея в Торонто повесила баранку сопернице в R2 Цинциннати
Ига стартовала на тысячнике в США с разгромной победы над Эмилианой Аранго
Пятая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде полька в двух сетах разгромила представительницу Колумбии Эмилиану Аранго (WTA 95) за 1 час и 13 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Ига Свентек (Польша) [7] – Эмилиано Аранго (Колумбия) [Q] – 6:3, 6:0
Свентек выиграла седьмой матч подряд. Перед Цинциннати Ига стала чемпионкой тысячника в Торонто.
Свентек является действующей победительницей соревнований в Цинциннати. В 1/16 финала Ига поборется с 29-й сеяной Марией Саккари.
С момента введения формата в 2009 году Ига Свентек (80,2%, 142–35) уступает по проценту побед на турнирах WTA 1000 за карьеру только Серене Уильямс (84,1%).
Видеообзор матча
Фото с матча
Инфографика
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