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  4. Свентек после трофея в Торонто повесила баранку сопернице в R2 Цинциннати
WTA
16 августа 2026, 21:35 | Обновлено 16 августа 2026, 22:59
1323
0

Свентек после трофея в Торонто повесила баранку сопернице в R2 Цинциннати

Ига стартовала на тысячнике в США с разгромной победы над Эмилианой Аранго

16 августа 2026, 21:35 | Обновлено 16 августа 2026, 22:59
1323
0
Свентек после трофея в Торонто повесила баранку сопернице в R2 Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
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Пятая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде полька в двух сетах разгромила представительницу Колумбии Эмилиану Аранго (WTA 95) за 1 час и 13 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [7] – Эмилиано Аранго (Колумбия) [Q] – 6:3, 6:0

Свентек выиграла седьмой матч подряд. Перед Цинциннати Ига стала чемпионкой тысячника в Торонто.

Свентек является действующей победительницей соревнований в Цинциннати. В 1/16 финала Ига поборется с 29-й сеяной Марией Саккари.

С момента введения формата в 2009 году Ига Свентек (80,2%, 142–35) уступает по проценту побед на турнирах WTA 1000 за карьеру только Серене Уильямс (84,1%).

Видеообзор матча

Фото с матча

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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