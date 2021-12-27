Динамо хочет подписать колумбийца, Матвиенко может перейти в клуб АПЛ

Главные новости за 26 декабря на Sport.ua

  • 27.12.2021 02:10
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Динамо хочет подписать колумбийца, Матвиенко может перейти в клуб АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Вилья (с трофеем)

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 19 декабря.

1. Колумбиец для Луческу. Известно, как Динамо потратит деньги за Миколенко. Южноамериканские СМИ сватают в Киев вингера «Боки Хуниорс» Себастьяна Вилью.

2. Эвертон уладил с Динамо все детали трансфера Миколенко. Украинский защитник вскоре переберется в Англию.

3. Вест Хэм готов вернуться к варианту с трансфером Матвиенко. Возможно, сделку удастся провернуть уже в январе.

4. 12-летний украинец обыграл гросса из США и выиграл Гран-при по шахматам. Игорь Самуненков победил Абхиманью Мишра, самого молодого гроссмейстера.

5. ВИДЕО. Бог направляет. Ломаченко переплавил золото ОИ в крестик для отца. Заказ украинского боксера выполняла российская фирма.

6. Де Дзерби вошел в топ-50 тренеров 2021 года по версии Four Four Two. Украинцев или других представителей из УПЛ в рейтинге нет.

7. С Левандовски и без Месси. Опубликована сборная лучших игроков 2021 года. Свой список представила Международная федерация истории и статистики.

8. Меркушина и Петренко пропустят этап Кубка мира в Оберхофе. Об этом рассказал президент ФБУ Владимир Брынзак.

9. Boxing day. Дикий матч Ман Сити и Лестера с 9 голами, поражение Вест Хема. «Арсенал» и «Тоттенхэм» уверенно выиграли свои матчи.

10. НБА. Рождественские матчи, Бруклин обыграл Лейкерс, победа Голден Стэйт. Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

Источник — Sport.ua

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