С Левандовски и без Месси. Опубликована сборная лучших игроков 2021 года

Свой список представила Международная федерация истории и статистики

  • 26.12.2021 11:34
  • 849 просмотров
  • 1 комментарий
С Левандовски и без Месси. Опубликована сборная лучших игроков 2021 года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свою символическую сборную лучших футболистов Европы по итогам 2021 года.

В этот список не вошел лауреат Золотого мяча-2021 Лионель Месси.

Сборная:

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Пари Сен-Жермен»).

Защитники: Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Джорджио Кьеллини (Италия, «Ювентус»), Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»), Сесар Аспиликуэта (Испания, «Челси»).

Полузащитники: Жоржиньо (Италия, «Челси»), Нголо Канте (Франция, «Челси»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»), Криштиану Роналду (Португалия, «Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»).

Тренер: Томас Тухель (Германия, «Челси»).

Источник — IFFHS

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ANATOLY26656
    online
    ANATOLY26656, 26.12.2021 11:52 (изменен)
    0
    не обращайте внимания, у этого сайта в рейтинге лиг на 2 месте-Бразилия, на 5-Колумбия, а в рейтинге клубов на 2 месте-Гремио(которые вылетели во второй дивизион Бразилии в этом году).
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