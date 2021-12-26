С Левандовски и без Месси. Опубликована сборная лучших игроков 2021 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свою символическую сборную лучших футболистов Европы по итогам 2021 года.
В этот список не вошел лауреат Золотого мяча-2021 Лионель Месси.
Сборная:
Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Пари Сен-Жермен»).
Защитники: Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»), Джорджио Кьеллини (Италия, «Ювентус»), Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»), Сесар Аспиликуэта (Испания, «Челси»).
Полузащитники: Жоржиньо (Италия, «Челси»), Нголо Канте (Франция, «Челси»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»), Криштиану Роналду (Португалия, «Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»).
Тренер: Томас Тухель (Германия, «Челси»).
Источник — IFFHS
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