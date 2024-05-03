ITF03 мая 2024, 22:59 |
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Дарья Снигур – Кира Павлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Лопоте
03 мая 2024, 22:59 |
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4 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).
В матче за титул первая сеяная украинка сыграет против Киры Павловой (№461 WTA). Время начала поединка – 09:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
Снигур сыграет третий финал в текущем сезоне и может взять второй титул.
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