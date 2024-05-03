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  4. Дарья Снигур – Кира Павлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
03 мая 2024, 22:59 |
71
0

Дарья Снигур – Кира Павлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Лопоте

03 мая 2024, 22:59 |
71
0
Дарья Снигур – Кира Павлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

4 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче за титул первая сеяная украинка сыграет против Киры Павловой (№461 WTA). Время начала поединка – 09:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Снигур сыграет третий финал в текущем сезоне и может взять второй титул.

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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