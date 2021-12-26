Колумбиец для Луческу. Известно, как Динамо потратит деньги за Миколенко

Южноамериканские СМИ сватают в Киев вингера «Боки Хуниорс» Себастьяна Вилью

  • 26.12.2021 16:10
  • 4060 просмотров
  • 21 комментарий
Колумбиец для Луческу. Известно, как Динамо потратит деньги за Миколенко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Вилья

Левый вингер «Боки Хуниорс» и сборной Колумбии Себастьян Вилья близок к тому, чтобы покинуть свой нынешний клуб и податься за океан.

Ожидается, что новой командой 25-летнего футболиста станет киевское «Динамо», чье предложение устроило и аргентинский клуб, и самого колумбийца.

Не так давно предложение «Боке Хуниорс» по Вилье делал «Брюгге», но получил отказ. После этого вингер выразил свое негодование срывом переговоров, дав понять боссам аргентинского клуба, что хочет продолжить карьеру в Европе.

«Динамо» и ранее приписывали интерес к Вилье. В начале ноября СМИ сообщали, что киевляне делали конкретное предложение по игроку, но впоследствии стало известно, что «Бока Хуниорс» стремится выручить от сделки 15 миллионов евро.

Позднее аргентинцы снизили свои аппетиты, и в прессе мелькала цифра в 12 миллионов долларов. На какой сумме «Бока Хуниорс» и «Динамо» готовы сойтись сейчас не сообщается.

В то же время, источник отмечает, что сделка по Вилье станет для «Динамо» возможной на фоне продажи в «Эвертон» за 23 миллиона евро левого фулбека Виталия Миколенко. Часть полученных от этого трансфера средств и будут пущены на приобретение колумбийца.

Себастьян Вилья выступает за «Боку Хуниорс» с лета 2018 года. Его покупка обошлась аргентинцам в 1,82 миллиона евро. Всего хавбек провел за «Боку» 105 матчей во всех турнирах, записав в актив 17 забитых мячей и 15 результативных передач.

Источник — Bolavip Brasil

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zhyr
    zhyr, 26.12.2021 16:38
    +2
    Лівий вінгер? А чого на відео він по правому фланзі бігає?))
    Ссылка
    VaKo
    online
    VaKo, 26.12.2021 16:16
    +2
    Это замена Цыганкову значит и его продадут
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 26.12.2021 17:10
    +1
    С Новым годом!⚒, 26.12.2021 16:55
    Решили из Динамо сделать Шериф-2. Ждём гондурасца и эфиопа.
    Из какой страны ваши поломанная траореха?
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 26.12.2021 17:09 (изменен)
    +1
    Что-то донецкие зашумели. Наверное обстрел с расее пережили не очень хорошо
    Ссылка
    Sergey.Kharkiv
    Sergey.Kharkiv, 26.12.2021 16:45
    +1
    FunnyCat_____, 26.12.2021 16:33
    Ты 🐀🐀🐀
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 26.12.2021 16:30 (изменен)
    +1
    VaKo, 26.12.2021 16:16
    Это замена Цыганкову значит и его продадут
    Дядя, Цыган - правый. а тут пишут - Левый вингер «Боки Хуниорс».
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 26.12.2021 17:12
    0
    Что-то скорость 39.9 км/час вызывает большие сомнения. С такой скоростью даже лучшие спринтеры не бегают.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 26.12.2021 17:09
    0
    С Новым годом!⚒, 26.12.2021 16:55
    Решили из Динамо сделать Шериф-2. Ждём гондурасца и эфиопа.
    или из Тринидад и Тобаго, или из Буркина-Фасо.
    Красиво звучат названия стран.
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 26.12.2021 16:58
    0
    Scofield_Lincoln, 26.12.2021 16:47
    Луческу собирает левых вингеров?) Или Вербич на выход?
    Он универсальный. И правый и левый вингер. Если продадут Цыганкова, пригодится. А слева действительно вингеров хватает.
    Ссылка
    Gargantua
    Gargantua, 26.12.2021 16:47
    0
    сподіваюсь це агенти колумбійця підігрівають інтерес
    гравець він дуже проблемний, а ля Жерсон
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 26.12.2021 16:47
    0
    Луческу собирает левых вингеров?) Или Вербич на выход?
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 26.12.2021 16:41
    0
    zhyr, 26.12.2021 16:38
    Лівий вінгер? А чого на відео він по правому фланзі бігає?))
    Посмотрел видео - по нарезке ему пох на каком играть.
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 26.12.2021 17:11
    -1
    Maks Maks, 26.12.2021 17:09
    Что-то донецкие зашумели. Наверное обстрел с расее пережили не очень хорошо
    Ты крыса ?
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 26.12.2021 17:00
    -1
    С Новым годом!⚒, 26.12.2021 16:55
    Решили из Динамо сделать Шериф-2. Ждём гондурасца и эфиопа.
    гондурасца
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 26.12.2021 16:59
    -1
    Sergey.Kharkiv, 26.12.2021 16:45
    Ты 🐀🐀🐀
    Ты крыса?
    Ссылка
    С Новым годом!⚒
    С Новым годом!⚒, 26.12.2021 16:55
    -1
    Решили из Динамо сделать Шериф-2. Ждём гондурасца и эфиопа.
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 26.12.2021 16:31
    -1
    Не заплатить суркіс 12 мільонів за нього
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 26.12.2021 16:33
    -2
    mayakovskiy2, 26.12.2021 16:27
    Очередное полено. Даже не вспомню кто из трансферов ДК вообще заиграл, об усилил и речи нет
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 26.12.2021 16:17
    -5
    Ссылка
    mayakovskiy2
    mayakovskiy2, 26.12.2021 16:27
    -6
    Очередное полено. Даже не вспомню кто из трансферов ДК вообще заиграл, об усилил и речи нет
    Ссылка
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