Колумбиец для Луческу. Известно, как Динамо потратит деньги за Миколенко

Левый вингер «Боки Хуниорс» и сборной Колумбии Себастьян Вилья близок к тому, чтобы покинуть свой нынешний клуб и податься за океан.

Ожидается, что новой командой 25-летнего футболиста станет киевское «Динамо», чье предложение устроило и аргентинский клуб, и самого колумбийца.

Не так давно предложение «Боке Хуниорс» по Вилье делал «Брюгге», но получил отказ. После этого вингер выразил свое негодование срывом переговоров, дав понять боссам аргентинского клуба, что хочет продолжить карьеру в Европе.

«Динамо» и ранее приписывали интерес к Вилье. В начале ноября СМИ сообщали, что киевляне делали конкретное предложение по игроку, но впоследствии стало известно, что «Бока Хуниорс» стремится выручить от сделки 15 миллионов евро.

Позднее аргентинцы снизили свои аппетиты, и в прессе мелькала цифра в 12 миллионов долларов. На какой сумме «Бока Хуниорс» и «Динамо» готовы сойтись сейчас не сообщается.

В то же время, источник отмечает, что сделка по Вилье станет для «Динамо» возможной на фоне продажи в «Эвертон» за 23 миллиона евро левого фулбека Виталия Миколенко. Часть полученных от этого трансфера средств и будут пущены на приобретение колумбийца.

Себастьян Вилья выступает за «Боку Хуниорс» с лета 2018 года. Его покупка обошлась аргентинцам в 1,82 миллиона евро. Всего хавбек провел за «Боку» 105 матчей во всех турнирах, записав в актив 17 забитых мячей и 15 результативных передач.