Boxing day. Дикий матч Ман Сити и Лестера с 9 голами, поражение Вест Хема

В 19-м туре АПЛ состоялись четыре матча.

«Манчестер Сити» в невероятной битве на «Этихад» с девятью голами перестрелял «Лестер». Гости проиграли первый тайм 4:0, во втором отыграли три мяча и были близки к камбэку, но на большее их не хватило. Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и отыграл весь матч.

«Вест Хэм» в домашних стенах дважды отыгрывался, но все равно проиграл «Саутгемптону». Андрей Ярмоленко вышел на замену на 81-й минуте, но не смог помочь своей команде.

Еще в двух матчах уверенные победы одержали «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Чемпионат Англии. 19-й тур

«Манчестер Сити» – «Лестер» – 6:3

Голы: 1:0 – 5 де Брюйне, 2:0 – 14, пенальти Марез, 3:0 – 21 Гюндоган, 4:0 – 25, пенальти Стерлинг, 4:1 – 55 Мэддисон, 4:2 – 59 Лукман, 4:3 – 65 Ихеаначо, 5:3 – 69 Лапорт, 6:3 – 87 Стерлинг.

«Вест Хэм» – «Саутгемптон» – 2:3

Голы: 0:1 – 8 Эльюнусси, 1:1 – 49 Антонио, 1:2 – 61, пенальти Уорд-Проуз, 2:2 – 64 Бенрахма, 2:3 – 70 Беднарек.

«Норвич» – «Арсенал» – 0:5

Голы: 0:1 – 6 Сака, 0:2 – 44 Тирни, 0:3 – 67 Сака, 0:4 – 84, пенальти Ляказетт, 0:5 – 90+1 Смит-Роу.

«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» – 3:0

Голы: 1:0 – 32 Кейн, 2:0 – 34 Лукас Моура, 3:0 – 74 Сон Хын Мин.

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