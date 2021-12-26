19-й тур
Вест Хэм
2 : 3
Саутгемптон
26.12.2021, FT

Boxing day. Дикий матч Ман Сити и Лестера с 9 голами, поражение Вест Хема

«Арсенал» и «Тоттенхэм» уверенно выиграли свои матчи

  • 26.12.2021 18:58
  • 2691 просмотр
  • 3 комментария
Boxing day. Дикий матч Ман Сити и Лестера с 9 голами, поражение Вест Хема
© ФК Манчестер Сити

В 19-м туре АПЛ состоялись четыре матча.

«Манчестер Сити» в невероятной битве на «Этихад» с девятью голами перестрелял «Лестер».  Гости проиграли первый тайм 4:0, во втором отыграли три мяча и были близки к камбэку, но на большее их не хватило. Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и отыграл весь матч.

«Вест Хэм» в домашних стенах дважды отыгрывался, но все равно проиграл «Саутгемптону». Андрей Ярмоленко вышел на замену на 81-й минуте, но не смог помочь своей команде.

Еще в двух матчах уверенные победы одержали «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Чемпионат Англии. 19-й тур

«Манчестер Сити» – «Лестер» – 6:3
Голы: 1:0 – 5 де Брюйне, 2:0 – 14, пенальти Марез, 3:0 – 21 Гюндоган, 4:0 – 25, пенальти Стерлинг, 4:1 – 55 Мэддисон, 4:2 – 59 Лукман, 4:3 – 65 Ихеаначо, 5:3 – 69 Лапорт, 6:3 – 87 Стерлинг.

«Вест Хэм» – «Саутгемптон» – 2:3
Голы: 0:1 – 8 Эльюнусси, 1:1 – 49 Антонио, 1:2 – 61, пенальти Уорд-Проуз, 2:2 – 64 Бенрахма, 2:3 – 70 Беднарек.

«Норвич» – «Арсенал» – 0:5
Голы: 0:1 – 6 Сака, 0:2 – 44 Тирни, 0:3 – 67 Сака, 0:4 – 84, пенальти Ляказетт, 0:5 – 90+1 Смит-Роу. 

«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» – 3:0
Голы: 1:0 – 32 Кейн, 2:0 – 34 Лукас Моура, 3:0 – 74 Сон Хын Мин.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ghostly
    Ghostly, 26.12.2021 19:06
    +2
    Забить 6 для МС не проблема. Дико пропустить 3
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 26.12.2021 19:23
    +1
    «Арсенал» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 19:2 ! А как начали с трёх баранок?
    Ссылка
    pol-55
    pol-55, 26.12.2021 20:09
    0
    *Дід бив не забив,баба била не забила*
    До 30 хв Скіпп 2 раза,Моура 2раза Хейб*ерг,Сон,а перша ж нагода в Кейна і гол,як зрештою і 2й з його гострого паса через Єморсона,там Моура молодець,як і знову Санчес,якого ніяк не міг обіграти Заха,через те зі злості отримав 2жовті.
    Конте бачачи гру в одні ворота дав відпочити Кейну, Сону,добре що на кінець випустив Хіля,але його треба випускати не з жирним Бергвейном,а з основною парою.
    А Крістал взагалі ні про шо,через тур назад бачив Норвіч з Тотемом,так він в порівнянні з Крісталом ого го.
    Жаль не бачив МС з Лестером,тільки в кутку бачив як рахунок мінявся і ведучі(англійські)з жаром обговорювали.
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