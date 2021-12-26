В 19-м туре АПЛ «Тоттенхэм» с крупным счетом переиграл «Кристал Пэлас».
Уже на 37-й минуте при счете 2:0 в пользу «шпор» был удален Вильфрид Заа, шансы «орлов» на позитивный исход матча были минимальными.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|37'
|Уилфрид Заа (Кристал Пэлас) получает красную карточку.
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Моура (Тоттенхэм).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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