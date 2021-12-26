Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэму есть в чем прибавлять»

Наставник «Тоттенхэма» - о победе над «Кристал Пэлас»

  • 26.12.2021 21:23
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Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэму есть в чем прибавлять»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу 3:0 над «Кристал Пэлас» в 19-м туре АПЛ:

«Важные три очка. Мы начали матч немного медленно, однако затем появились моменты – и мы забили два гола. После удаления у соперника нам стало полегче. Однако в моей карьере бывали случаи, когда я проигрывал матчи соперникам, которые были в меньшинстве. Моим игрокам удалось сохранить концентрацию.

Это была хорошая игра. Сейчас самое главное – восстановиться, потому что через два дня нам предстоит сложный матч с «Саутгемптоном». Нам есть в чем прибавлять.

Ни одного пропущенного мяча – это важно. То, что мы забили три гола – это позитивный момент для нападающих. Сейчас позитива достаточно, но за два дня все может измениться».

Источник — BBC

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