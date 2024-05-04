Денис ПИДГУРСКИЙ: «Мне Александрия очень импонирует»

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский поделился ожиданиями от матча 27-го тура УПЛ против «Александрии».

– Далее «Рух» ждет выезд в «Александрию». Команды сейчас на разных полюсах, хотя в этом сезоне вы их еще не побеждали ни в чемпионате, ни в кубке.

– Мне «Александрия» очень импонирует. Им в некоторых играх не повезло. Они выйдут злыми, потому что им позарез нужны очки. Будет много борьбы. Хороший тренер, который имеет свой стиль. Будем стараться наконец победить «Александрию».

Матч «Александрия» – «Рух» состоится 4 мая в 13:00 по киевскому времени.