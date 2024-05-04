Денис ПИДГУРСКИЙ: «Мне Александрия очень импонирует»
Полузащитник «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Александрией»
Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский поделился ожиданиями от матча 27-го тура УПЛ против «Александрии».
– Далее «Рух» ждет выезд в «Александрию». Команды сейчас на разных полюсах, хотя в этом сезоне вы их еще не побеждали ни в чемпионате, ни в кубке.
– Мне «Александрия» очень импонирует. Им в некоторых играх не повезло. Они выйдут злыми, потому что им позарез нужны очки. Будет много борьбы. Хороший тренер, который имеет свой стиль. Будем стараться наконец победить «Александрию».
Матч «Александрия» – «Рух» состоится 4 мая в 13:00 по киевскому времени.
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