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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 12:18 | Обновлено 04 мая 2024, 12:26
115
0

Известно, сколько будет стоить УАФ участие сборных на Олимпиаде и Евро

В общей сложности расходы составят примерно 80 миллионов гривен

04 мая 2024, 12:18 | Обновлено 04 мая 2024, 12:26
115
0
Известно, сколько будет стоить УАФ участие сборных на Олимпиаде и Евро
УАФ

Sport.ua уже сообщал, что финансовая смета УАФ на 2024 год должна составить более миллиарда гривен.

По информации нашего источника, расходы на участие национальной сборной Украины в финальной части чемпионата Европы в Германии составят около 67 миллионов гривен, а выступление Олимпийской сборной Украины (U-23) на Играх в Франции обойдется в более 13 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что Минмолодежьспорта выделил на нужды УАФ в текущем году более 71 миллиона гривен.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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