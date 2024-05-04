Известно, сколько будет стоить УАФ участие сборных на Олимпиаде и Евро

Sport.ua уже сообщал, что финансовая смета УАФ на 2024 год должна составить более миллиарда гривен.

По информации нашего источника, расходы на участие национальной сборной Украины в финальной части чемпионата Европы в Германии составят около 67 миллионов гривен, а выступление Олимпийской сборной Украины (U-23) на Играх в Франции обойдется в более 13 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что Минмолодежьспорта выделил на нужды УАФ в текущем году более 71 миллиона гривен.