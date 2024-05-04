Украина. Премьер лига04 мая 2024, 12:18 | Обновлено 04 мая 2024, 12:26
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Известно, сколько будет стоить УАФ участие сборных на Олимпиаде и Евро
В общей сложности расходы составят примерно 80 миллионов гривен
04 мая 2024, 12:18 | Обновлено 04 мая 2024, 12:26
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Sport.ua уже сообщал, что финансовая смета УАФ на 2024 год должна составить более миллиарда гривен.
По информации нашего источника, расходы на участие национальной сборной Украины в финальной части чемпионата Европы в Германии составят около 67 миллионов гривен, а выступление Олимпийской сборной Украины (U-23) на Играх в Франции обойдется в более 13 миллионов гривен.
Ранее мы сообщали, что Минмолодежьспорта выделил на нужды УАФ в текущем году более 71 миллиона гривен.
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