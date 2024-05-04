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  4. Стало известно, будет ли Металлург подавать апелляцию на решение КДК
Украина. Первая лига
04 мая 2024, 12:51 |
364
0

Стало известно, будет ли Металлург подавать апелляцию на решение КДК

Запорожцы не выехали на матч с «Хустом» и получили техническое поражение

04 мая 2024, 12:51 |
364
0
Стало известно, будет ли Металлург подавать апелляцию на решение КДК
ФК Металлург. Антон Гай

Sport.ua уже информировал, что КДК УАФ засчитала техническое поражение футболистам «Металлурга», которые не выехали на календарный матч 6 тура группы «Выбывание» Первой лиги, а их соперникам из «Хуста» – выигрыш.

Наставник «Металлурга» Антон Гай эксклюзивно для Sport ua рассказал, как в запорожском ФК отреагировали на это решение КДК:

– Насколько мне известно, подавать апелляцию никто не собирается. Я не могу сказать, что это решение сказалось негативно на действиях моих подопечных в очередном календарном матче – с «Металлистом», который состоялся вчера. Соперничество шло на встречных курсах, к сожалению, в отличие от харьковчан мы свои голевые моменты не реализовали, поэтому и проиграли.

Впрочем, турнирное положение «Металлурга» еще не критическое и приложим на финише усилия, чтобы избежать вылета из Первой лиги.

Сейчас «Металлург» занимает шестое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 25 очков.

Ранее «Левый Берег» обеспечил себе переходные матчи за право играть в УПЛ.

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Металлург Запорожье травма чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ПФЛ Украины отмена матчей Хуст инсайд апелляция Апелляционный комитет УАФ
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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