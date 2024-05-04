Стало известно, будет ли Металлург подавать апелляцию на решение КДК

Sport.ua уже информировал, что КДК УАФ засчитала техническое поражение футболистам «Металлурга», которые не выехали на календарный матч 6 тура группы «Выбывание» Первой лиги, а их соперникам из «Хуста» – выигрыш.

Наставник «Металлурга» Антон Гай эксклюзивно для Sport ua рассказал, как в запорожском ФК отреагировали на это решение КДК:

– Насколько мне известно, подавать апелляцию никто не собирается. Я не могу сказать, что это решение сказалось негативно на действиях моих подопечных в очередном календарном матче – с «Металлистом», который состоялся вчера. Соперничество шло на встречных курсах, к сожалению, в отличие от харьковчан мы свои голевые моменты не реализовали, поэтому и проиграли.

Впрочем, турнирное положение «Металлурга» еще не критическое и приложим на финише усилия, чтобы избежать вылета из Первой лиги.

Сейчас «Металлург» занимает шестое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 25 очков.

Ранее «Левый Берег» обеспечил себе переходные матчи за право играть в УПЛ.