Стало известно, будет ли Металлург подавать апелляцию на решение КДК
Запорожцы не выехали на матч с «Хустом» и получили техническое поражение
Sport.ua уже информировал, что КДК УАФ засчитала техническое поражение футболистам «Металлурга», которые не выехали на календарный матч 6 тура группы «Выбывание» Первой лиги, а их соперникам из «Хуста» – выигрыш.
Наставник «Металлурга» Антон Гай эксклюзивно для Sport ua рассказал, как в запорожском ФК отреагировали на это решение КДК:
– Насколько мне известно, подавать апелляцию никто не собирается. Я не могу сказать, что это решение сказалось негативно на действиях моих подопечных в очередном календарном матче – с «Металлистом», который состоялся вчера. Соперничество шло на встречных курсах, к сожалению, в отличие от харьковчан мы свои голевые моменты не реализовали, поэтому и проиграли.
Впрочем, турнирное положение «Металлурга» еще не критическое и приложим на финише усилия, чтобы избежать вылета из Первой лиги.
Сейчас «Металлург» занимает шестое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 25 очков.
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