Самбу СИССОКО: «Контракт с Ворсклой подписал после разговора с Кане»
Французский легионер «Ворсклы» дал интервью Sport.ua
Самбу Сиссоко – новое имя в украинском футболе. Переход бывшего игрока молодежной сборной Франции в полтавскую «Ворсклу» зимой стал определенной неожиданностью. Легионеры особо не спешат ехать в Украину во время войны. А тут опорник «молодежки» Франции, да еще и не в наиболее статусную команду чемпионата.
Новичок полтавчан внес определенный вклад в успех команды во второй части сезона. Если в чемпионате «Ворскла» – середняк, то в Кубке Украины полтавчане смогли выйти в финал, где померяются силами с «Шахтером»
– Ваша адаптация в Украине уже завершена?
– Да, все хорошо. Мне помог в адаптации клуб, его работники, футболисты команды. Чувствую себя своим в «Ворскле». Нет никаких проблем. Всё прошло довольно быстро.
– Как вам город Полтава?
– К сожалению, пока о городе знаю очень мало. Вся моя жизнь сейчас связана с футболом – отель, тренировочная база, стадион. Подготовка к матчам занимает много времени. Поэтому еще не было возможности больше познакомиться с городом. Но при первой возможности попробую больше узнать о городе.
– Вы живете в городе или на базе?
– Я живу в гостинице, которая рядом с тренировочной базой. Мне удобно добираться на работу.
– Полтава славится галушками. Пробовали ли уже национальную украинскую кухню?
– Да, пробовал, но еще не все. Мне очень понравились на вкус отдельные блюда.
– В Украине третий год идет полномасштабная война. Не боялись ли подписывать контракт с украинским клубом?
– Перед тем как подписывать контракт с «Ворсклой», общался с Ибрагимом Кане. Он в Полтаве выступает не первый сезон, знает реалии сегодняшнего дня. Насколько это можно сказать, в городе война не ощущается. Конечно, слышу сирены, иду в бомбоубежище при необходимости, как и все остальные люди. Знаю, что были прилеты. Именно фактор общения с Кане стал для меня решающим при выборе нового клуба. Сейчас чувствую себя в безопасности.
– Что вы знали об Украине до подписания контракта с «Ворсклой»?
– Признаюсь честно: мои знания об Украине были не очень большими. В стране идет война. Об этом знает весь мир. Пытался пообщаться с людьми, которые здесь живут. Когда узнал, что Полтава – достаточно безопасный город, то сразу решил подписать соглашение с «Ворсклой».
– Какое впечатление производит Украина?
– Нет пока возможности оценить уровень страны. Все, что я вижу, это из окна поезда или автобуса. Все время я провожу на тренировочной базе или на матчах и уделяю семье. Времени на что-либо другое нет.
– Как вам путешествовать по Украине поездом и автобусом?
– Это создает определенный дискомфорт, потому что дорога занимает много времени. Украина – большая страна. Меньше возможностей остается, чтобы видеть семью. Но ничего не поделаешь, таковы обстоятельства.
– Как оцените уровень УПЛ?
– Очень хороший чемпионат, силовой, очень физически сильный. Много качественных исполнителей. С каждой командой играть непросто.
– В матче против «Шахтера» вашим визави был Георгий Судаков. Какое впечатление оставил главный талант «горняков»?
– Хороший игрок, лидер команды. Хорошо работает с мячом, очень подвижный. Против таких футболистов всегда играть тяжело.
– «Ворскла» проиграла очные матчи «Динамо» 1:5 и «Шахтеру» 0:1. Какое впечатление произвели украинские гранды?
– В этих клубах собраны сильные физически, тактически и индивидуально игроки. Противостоять им не так просто. Они хорошо играют в коллективный футбол, но также каждый игрок индивидуально силен.
– Кого из украинских футболистов могли бы отметить?
– Я еще не так хорошо знаю украинских игроков, чтобы их отмечать. Скажу, что в составе каждого соперника найдется 2-3 качественных игрока хорошего уровня, которые выделяются на поле.
– В «Ворскле» есть два франкоязычных футболиста: Кане и Якубу. Успели ли подружиться с ними и как складываются отношения с украинскими игроками?
– С Кане и Якубу проще общаться, потому что они знают язык. Они мне очень сильно помогают в адаптации, потому что уже не первый год выступают в УПЛ. С украинскими игроками труднее общаться. Но каждый день понимаем друг друга все лучше. Стараюсь учить какие-то базовые вещи на украинском языке.
– «Ворскла» вышла в финал, где будет играть с «Шахтером». Есть шансы побороться за трофей?
– Да, шансы есть. Всё решится в одной игре. Здесь может произойти все, что угодно, это не чемпионат, где может быть запас очков. «Ворскла» очень мотивирована на финальный матч Кубка Украины.
– Как вам работается с Сергеем Долганским, который только начал самостоятельную карьеру главного тренера?
– У него есть большое прошлое с командой. Сергей Владимирович долгое время выступал за «Ворсклу» в статусе игрока. Поэтому в коллективе его уважают.
Долганский пытается объединить команду единой целью, мотивировать. Это хороший специалист.
– Вы провели один матч за молодежную сборную Франции. Почему не смогли закрепиться на этом уровне?
– Огромная конкуренция. На каждую позицию претендуют сразу несколько футболистов. Статус клуба, игровая практика очень важны, чтобы постоянно получать вызов.
– Кто из футболистов был с вами в молодежке Франции?
– Маттео Гендузи, Мусса Диаби, Бубакар Камара и многие другие. Было очень много игроков, потому очень непросто было выиграть конкуренцию.
– Насколько украинский и французский футбол отличаются?
– В Украине чаще всего высокий прессинг, хорошая физическая подготовка. Во Франции качество игроков выше. В обоих чемпионатах играть интересно.
– Вы выступали в Бельгии. Как вы оцените для себя этот опыт?
– Я там провел хорошее время. Мне бельгийский чемпионат напоминает украинский, потому что очень много физической подготовки у футболистов. Команды меньше закрываются, стремятся атаковать. Всегда в такой футбол играть приятно.
– За какой клуб болеете и кто из игроков на вашей позиции импонирует больше всего?
– Болею за ПСЖ и «Реал» Мадрид. Из игроков отмечу Лассана Диарра, Клода Макелеле, Н'Голо Канте.
– В чем секрет французских Академий, что там так много появляется талантливых игроков?
– Во Франции очень сильно развит футбол среди молодежи. В стране это спорт номер один. Поэтому многие дети идут заниматься футболом. Далее следует отбор. Лучшие, самые талантливые получают свой шанс на профессиональную карьеру.
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