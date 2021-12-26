Эвертон уладил с Динамо все детали трансфера Миколенко

Украинский защитник вскоре переберется в Англию

  • 26.12.2021 11:58
  • 1974 просмотра
  • 4 комментария
Эвертон уладил с Динамо все детали трансфера Миколенко
© ФК Динамо. Виталий Миколенко

Игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко в ближайшее время станет игроком «Эвертона». Защитник прошел медосмотр еще неделю назад.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы полностью согласовали трансфер. Вскоре должно появиться официальное объявление о переходе.

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера Миколенко в «Эвертон» составит 21-23 миллиона евро.

 

Источник — Twitter

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 26.12.2021 12:00
    +7
    Удачи. Самый сильный защитник Украины на данный момент. Но есть куда расти
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 26.12.2021 12:11
    +1
    New Zealander, 26.12.2021 12:09
    Ну что ж. Поздравляем Мико Миколяйнена с новым витком/этапом в карьере. Удачи.
    Чем больше украинцев за границей будет, тем престижнее будет смотреться состав нашей сборной во время предматчевых представлений. Даже у таких сборных как Чехия, Австрия по 20 человек играют в топ5 чемпионатов. Та даже у Венгрии больше в разы. Так что пора. Довбик, Мудрик, Матвиенко на подходе. Потом может быть Бондаренко, Судаков, Корниенко через годика два... Рашка будет завидовать, ведь у них заграницей игроков раз, два и обчелся.
    Цыганкову тоже пора...
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 26.12.2021 12:09
    0
    Ну что ж. Поздравляем Мико Миколяйнена с новым витком/этапом в карьере. Удачи.
    Чем больше украинцев за границей будет, тем престижнее будет смотреться состав нашей сборной во время предматчевых представлений. Даже у таких сборных как Чехия, Австрия по 20 человек играют в топ5 чемпионатов. Та даже у Венгрии больше в разы. Так что пора. Довбик, Мудрик, Матвиенко на подходе. Потом может быть Бондаренко, Судаков, Корниенко через годика два... Рашка будет завидовать, ведь у них заграницей игроков раз, два и обчелся.
    Ссылка
    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 26.12.2021 12:07
    -5
    21 і 23 це дуже багато
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности