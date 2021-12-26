Эвертон уладил с Динамо все детали трансфера Миколенко

Игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко в ближайшее время станет игроком «Эвертона». Защитник прошел медосмотр еще неделю назад.
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы полностью согласовали трансфер. Вскоре должно появиться официальное объявление о переходе.
Ранее сообщалось, что стоимость трансфера Миколенко в «Эвертон» составит 21-23 миллиона евро.
Источник — Twitter
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Чем больше украинцев за границей будет, тем престижнее будет смотреться состав нашей сборной во время предматчевых представлений. Даже у таких сборных как Чехия, Австрия по 20 человек играют в топ5 чемпионатов. Та даже у Венгрии больше в разы. Так что пора. Довбик, Мудрик, Матвиенко на подходе. Потом может быть Бондаренко, Судаков, Корниенко через годика два... Рашка будет завидовать, ведь у них заграницей игроков раз, два и обчелся.
Чем больше украинцев за границей будет, тем престижнее будет смотреться состав нашей сборной во время предматчевых представлений. Даже у таких сборных как Чехия, Австрия по 20 человек играют в топ5 чемпионатов. Та даже у Венгрии больше в разы. Так что пора. Довбик, Мудрик, Матвиенко на подходе. Потом может быть Бондаренко, Судаков, Корниенко через годика два... Рашка будет завидовать, ведь у них заграницей игроков раз, два и обчелся.
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