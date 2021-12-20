Инсайдер: «Миколенко в Эвертон – это завершенная сделка»

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию о переходе Виталия Миколенко из «Динамо» Киев в «Эвертон»:

«Эвертон» уладил последние детали по трансферу Миколенко. Я сообщал несколько дней назад, что игрок прошел медицинский осмотр. Осталось только объявить о переходе. Это завершенная сделка».

Напомним, по данным СМИ, сумма трансфера составит 21-23 миллиона евро.